Полезные гаджеты для бизнеса и не только

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Смартфон Huawei Mate 30 Pro, беспроводные наушники AirPods Pro, детские часы-телефон Elari KidPhone 2.



Смартфон Huawei Mate 30 Pro

Этот флагманский смартфон Huawei вышел на рынок в 2019 г. и стал, пожалуй, самой противоречивой новинкой. С одной стороны, Mate 30 Pro - безусловно, шаг вперед. Он получил обновленный дизайн, лишился физических кнопок, а его боковые грани стали сенсорными. Добавим сюда большой 6,53” OLED-экран, процессор нового поколения Kirin 990, емкий аккумулятор и четыре камеры с оптикой Leica и поддержкой искусственного интеллекта!

Неудивительно, что сразу после выхода новый гаджет обошел конкурентов по многим техническим возможностям и, в частности, набрал рекордное количество баллов в тестах DxOMark по мощности камеры и качеству съемки.

С другой стороны, Mate 30 Pro выпускался в разгар торговой войны США и Huawei, в результате чего компания оказалась под санкциями и лишилась возможности предустанавливать на свои устройства Google-сервисы. И хотя китайцы без них прекрасно обходятся, нам к этому нужно привыкнуть. Или - скачать их самостоятельно, правда без сертификации и с вопросами по обновлению. Так что платить ли за отличный аппарат с таким минусом порядка 1 000 долл. - решать самим потребителям.

Беспроводные наушники AirPods Pro

Это тоже один из хитов 2019 г., только уже без всяких оговорок. По мнению экспертов, обновление самой «крутой» линейки наушников у Apple получилось удачное.

В новой версии производитель внедрил сразу несколько принципиальных улучшений. Начнем с того, что AirPods Pro получили новый дизайн и теперь гораздо лучше сидят в ушах. Кроме того, вторе поколение получило функцию беспроводной зарядки. Но самым заметным новшеством стало активное шумоподавление. Долгое время считалось, что эта функция может быть реализована лишь в крупных накладных наушниках, но Apple сделал это в компакте, и сделал здорово!

Наушники оснащены двумя микрофонами. Один - внешний, с его помощью наушники «слушают» шум снаружи и пытаются заглушить его «антишумом». Второй микрофон замеряет тот шум, которому удалось просочиться через систему подавления. Он также отсекается и гасится. Замеры уровня шума производятся со скоростью 200 раз в секунду (!), что дает возможность корректировать шумоподавление раньше, чем человек успевает услышать изменения.

В Беларуси этот гаджет стоит от 280 до 360 долл.

Детские часы-телефон Elari KidPhone 2

«Фишка» в том, что часы поддерживают функцию GPS/ГЛОНАСС/LBS-трекинга, которая позволяет родителям отслеживать местоположение ребенка в Google-картах и в любой момент связаться с ним. А в экстренной ситуации ребенок может отправить сообщение, нажав кнопку SOS.

Детям наверняка понравится яркий цветной сенсорный дисплей, функция голосового чата и меню, оформленное в стиле Emoji. Удобный и прочный эластичный ремешок крепко держит часы на руке даже во время активных игр. В корпусе предусмотрен слот под SIM-карту. А так как у гаджета водонепроницаемый корпус, то слот под карту и разъем для подключения зарядного устройства надежно закрыты силиконовыми заглушками.

На основном экране время показывается в цифровом формате, что намного удобнее для детей, чем часы со стрелками. А чтобы ребенку было проще разобраться в уровне заряда батареи, индикатор меняет цвет. При полной зарядке он зеленый, при снижении до 50% - оранжевый, а при низком уровне - красный. Полного заряда батареи хватает примерно на 12 ч.

Цена Elari KidPhone 2 в онлайн-торговле - 90-130 руб.