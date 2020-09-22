Проекты месяца для белорусских компаний

В Украине стартовала приватизация спиртзаводов. В России выделены значительные средства на дорожное строительство.

ЛИТВА

В экономику страны после коронакризиса за 1,5 года будет инвестировано 6,3 млрд евро.

Это на 1,8 млрд больше, чем планировалось ранее в рамках плана по восстановлению экономики под названием «ДНК экономики будущего».

Этим планом предусмотрены инвестиции в экономическую инфраструктуру: на восстановление международных рейсов и развитие аэропортов - 47 млн евро, для свободных экономических зон и промышленных парков - 86 млн, на Вильнюсский дворец спорта - 29 млн, Клайпедскому морскому порту, судоходству, автомагистрали Via Baltica, для железнодорожных и прочих проектов - 164 млн евро.

Кроме того, инвестиции в научные исследования по программе ЕС Horizon Europe составят 82 млн евро, на производство лекарств и продуктов, связанных с COVID, будет выделено 212,5 млн евро, на повышение энергоэффективности зданий - 87 млн, на возобновляемые источники энергии - 214 млн евро.

«В целом планируются инвестиции в течение полутора лет, т.е. с 1 июля этого года. Это средства как из госбюджета, так и от Евросоюза», - прокомментировал министр финансов страны Вилюс Шапока.

УКРАИНА

До 2021 г. планируется полностью приватизировать более 80 спиртовых заводов.

Речь идет о приватизации всей отрасли. Сегодня на Украине все такие предприятия принадлежат государству, хотя и находятся в подчинении разных организаций - обе называются Укрспирт: ГП «Укрспирт» и Концерн «Укрспирт». Сейчас они постепенно передают свои активы Фонду госимущества.

Ожидается, что к марту-апрелю 2021-го передача будет завершена, а первые сделки планируются уже в сентябре 2020 г. Чтобы продать все заводы, в законе о регулировании оборота спирта прописано временное ограничение. Новые предприятия такого профиля можно будет строить и вводить в эксплуатацию только с июля 2021 г. То есть тем, кто хочет «застолбить» себе долю на рынке уже сегодня, придется покупать завод у государства.

Что касается цен, то, конечно, каждое конкретное производство будет оцениваться индивидуально. Точных расчетов пока нет, но, например, руководство ГП «Укрспирт», которое контролирует 41 такое предприятие, оценивает свои активы в 2-2,5 млрд гривен (73-91 млн долл.). Иначе говоря, в среднем - около 2 млн долл. за один завод.

Украина планирует потратить на обеспечение всех населенных пунктов высокоскоростным интернетом около 200 млн долл.

Министерство цифровой трансформации представило план по преодолению цифрового разрыва - ситуации, когда часть населения не имеет доступа к цифровым сервисам и услугам.

По данным регулятора, 5,75 млн украинцев лишены качественного скоростного доступа к интернету. Из них 4,2 млн проживают в населенных пунктах, где нет оптического подключения, остальные не могут себе этого позволить. Всего в оптике нуждаются 17 тыс. населенных пунктов. Доступа к интернету нет в 40% школ, 92% библиотек, 37% больниц Украины.

К 2024 г. государство планирует подключить к скоростному интернету 95% социально значимых объектов и предоставить возможность для подключения 95% украинцев, проживающих в сельской местности. Цена вопроса - 5,46 млрд гривен. В том числе: 3,3 млрд - чтобы проложить оптоволоконные линии, более 2,1 млрд - чтобы развернуть сети в населенных пунктах. Деньги планируется взять из центрального и местных бюджетов.

ГРУЗИЯ

В стране будет построена новая 150-километровая линия электропередачи и ряд других объектов энергетической инфраструктуры.

На эти цели Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 90 млн евро. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, соответствующее соглашение подписали министр финансов страны Иване Мачавариани и региональный директор ЕБРР на Кавказе Катарина Бьорлин Хансен.

Средства ЕБРР будут потрачены на строительство в Сванетии линии электропередачи Ненскра - Местия, подстанции Ненскра 500/220/35 кВ, линии электропередачи Ладжанури - Цхалтубо в 500 кВ и ЛЭП Цхалтубо - Намахвани и Намахвани - Твиши - Ладжанури в 220 кВ. Реализацией проекта займется АО «Грузинская государственная электросистема». Работы планируется завершить до лета 2026 г.

Комментируя это событие, глава Министерства экономики Натия Турнава отметила, что еще одним приоритетом правительства Грузии в ближайшие годы станет строительство новых ГЭС. Так как согласно прогнозам, уже через 10 лет страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Это связано с растущим потреблением, которое к 2030 г. может достигнуть 22 млрд КВт/ч.

РОССИЯ

Объявлен конкурс на проектирование скоростной автотрассы Казань - Екатеринбург.

На портале госзакупок опубликованы материалы открытого конкурса по поиску проектной организации, которая проведет предпроектные работы по строительству трассы, включая ТЭО, трассировку, определение зон размещения технических средств, подготовку документации к включению трассы в федеральную схему автодорог.

Стоимость работ по подготовке проекта составит 114,75 млн росс. руб. (свыше 1,5 млн долл.). Выбор исполнителя произойдет до 16 сентября, окончание проектировочных работ ожидается к середине 2021 г. Заказчиком выступает компания «Автодор-Инвест» - «дочка» госкорпорации «Российские автомобильные дороги».

Платная автотрасса «Казань - Екатеринбург» пройдет по территории Татарстана, Башкортостана, Самарской области и регионам Уральского федерального округа (в зависимости от выбора варианта трассировки). На ее территории должны быть запроектированы точки размещения зон Wi-Fi, постов охраны и видеонаблюдения.

Правительство России выделило регионам 6 млрд руб. (около 82 млн долл.) на ремонт дорог.

Соответствующее распоряжение от 10 августа 2020 г. №2060-р подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Деньги выделяются на модернизацию и реконструкцию дорожной сети. До конца текущего года на эти средства должны быть отремонтированы около 300 км автотрасс регионального, межмуниципального и местного значения, а также 8 аварийных мостов.

В числе получателей трансфертов, как следует из документа, фигурируют республики Дагестан, Мордовия и Бурятия, Сахалинская, Тверская и Томская области, Алтайский, Красноярский и Ставропольский края. В ближайшее время Росавтодору поручено подписать с регионами необходимые соглашения.

Ранее Счетная палата РФ указала на проблемы с содержанием дорог. Меньше половины региональных дорог (44,2%) соответствуют нормативам, среди федеральных дорог эта цифра составляет 84%. В среднем на содержание 1 км дороги федерального значения в 2019 г. приходилось 2,2 млн руб., тогда как на содержание региональных дорог уходит почти в восемь раз меньше - 288 тыс. руб. на километр.

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