Новые проекты для белорусских инвесторов и поставщиков

Крупные стройки с бюджетным финансированием в России и горнолыжный курорт на Украине.

БЕЛАРУСЬ

ЕБРР выделит Беларуси 259 млн евро на реконструкцию автомобильной дороги М-3.

Президент Беларуси утвердил кредитное соглашение между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития, в соответствии с которым наша страна получит кредит в размере 259 млн евро на модернизацию 12 мостов и трассы Минск - Витебск.

Эти средства предоставят предприятию «Минскавтодор-Центр», которое займется реализацией проекта. Контролировать выполнение работ и целевое использование денег будет Министерство транспорта и коммуникаций. Совет министров обеспечит погашение и обслуживание займа.

Предполагается, что на реконструкцию мостов направят 126 млн евро кредитных ресурсов. А второй транш в размере 133 млн будет потрачен на реконструкцию 47-километрового участка трассы M3. Кредит выделяется под 1,2% годовых сроком на 25 лет.

«Развитие транзитного потенциала и улучшение сообщения в Беларуси внесут значительный вклад в улучшение перспектив экономического роста страны, стимулирование торговли и развитие ключевых объектов инфраструктуры», - отметили в ЕБРР.

РОССИЯ

Владимир Путин обозначил основные национальные проекты, куда будут вкладываться бюджетные ресурсы в ближайшие годы.

Как известно, с прошлого года в России ведется реализация ряда крупных программ, которые называются «национальными проектами». 13 июля В.Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где рассматривались приоритеты бюджетного финансирования этих программ на ближайшие годы.

В частности, президент России назвал важнейшими такие направления: развитие и укрепление системы здравоохранения; качественное, современное и «технологичное» образование; экология, улучшение условий труда и жизни (строительство жилья в т.ч.); улучшение дорожной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог; автоматизация и «оцифровка» госаппарата и услуг; микроэлектроника и высокие технологии; развитие внутреннего туризма и др.

Эта информация может пригодиться инвесторам и поставщикам, работающим на российском рынке. Ведь общий бюджет национальных проектов на 6 лет (2019-2024) оценивается в 26 трлн руб.!

Инвестиционная программа РЖД на 2020 г. составит 642 млрд руб. вместо ранее озвученных 620 млрд.

В 2019 г. ОАО «Российские железные дороги» представили самый масштабный инвестиционный план в своей истории - долгосрочную программу развития до 2025 г. Только в базовом варианте РЖД запланирован общий объем инвестиций на эти годы в размере 4,7 трлн руб., а с учетом подключения возможных внешних инвесторов - до 8,7 трлн. В программе упоминалось около 300 объектов, включая развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка и реализацию таких крупных проектов, как модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Как сообщил глава РЖД Олег Белозеров, пандемия 2020 г. едва не сорвала финансирование некоторых проектов. Поэтому РЖД решила секвестировать бюджет затрат на этот год с 820 до 620 млрд руб. Но благодаря тому что Правительство РФ выпустило постановление о размещении бессрочных облигаций РЖД на 370 млрд руб., объемы финансирования удалось немного увеличить.

Псковская область получила 939 млн руб. из федерального бюджета на проекты по ремонту и строительству дорог.

Как сообщается, в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» регион получит 250 млн руб. на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования. Еще 270 млн руб. будет направлено на ремонт моста через реку Шелонь в поселке Дедовичи. Наконец, более 400 млн потратят на продолжение строительства объездной дороги - Северного обхода вокруг Пскова.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства Северного обхода оценивается в 7 млрд руб. Эта автомобильная дорога протяженностью всего 9 км должна соединить трассу Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье и трассу Псков - Изборск. Ее основная задача - перенаправить грузовой поток в объезд города и ускорить проезд транзитного транспорта через пограничные пункты пропуска «Шумилкино», «Куничина Гора» и «Брунишево». Завершить работы планируется в 2021 г.

На дорожное строительство в Смоленской области с 2019 по 2024 г. из федерального бюджета выделят 17 млрд руб.

В области в 2020 г. продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), в рамках которого запланирован ремонт 8,4 км улично-дорожной сети областного центра и почти 137 км дорог регионального значения. На эти цели на текущий год из регионального и федерального бюджетов направлено 4,6 млрд руб. Всего же до 2024 г. планируется привести в порядок 100 км автодорог улично-дорожной сети столицы региона и более 1 000 км областных дорог.

В прошлом году на территории Смоленской области в рамках реализации БКАД отремонтировали 100,7 км дорог регионального значения и 21,5 км дорог местного значения. В рамках субсидий регионального дорожного фонда в текущем году планируется направить 2,1 млрд руб. муниципалитетам на ремонт, реконструкцию и строительство дорог местного значения. В том числе 661,4 млн (133,4 млн - из дорожного фонда Смоленской области, 528 млн - из федерального бюджета) в рамках БКАД.

УКРАИНА

В районе поселка Славское Львовской области будет построен новый международный горнолыжный курорт стоимостью около 500 млн долл.

Строительством в 2021 г. займется холдинг ОККО Group бизнесмена Виталия Антонова. Компания уже направила 20 млн гривен на разработку проектно-сметной документации «Малого карпатского кольца» (транспортного кольца протяженностью 100 км для объединения трех областей и горнолыжных курортов). Для строительства инвестору на территории Славской объединенной территориальной общины выделено 300 га земли.

Предполагается, что курорт будет рассчитан на 30 тыс. мест, хотя инвестор пока не обнародовал окончательный рабочий проект. Вероятно, строительство займет 3-5 лет и начнется на северном склоне горы Захар Беркут со стороны села Верхняя Рожанка. Согласно проекту комплекс будет включать до 65 км горнолыжных трасс.

Славское - небольшой поселок Львовской области, расположенный на высоте 750 м над уровнем моря. Он является одним из лучших украинских центров профессионального горнолыжного спорта. Там уже проложено несколько горнолыжных трасс европейского значения.

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