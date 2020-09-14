Валютная либерализация. Что ждать бизнесу?

На Национальном правовом портале опубликован Закон от 30.06.2020 г. №36-З «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля».

По словам экономиста Леонида Фридкина, в новом Законе содержится ряд существенных изменений относительно формулировок. В частности, появились такие понятия как «внутренний валютный рынок», «мониторинг валютных операций» (вместо «контроля валютных операций»), «репатриация денежных средств» и др.

При этом некоторое смягчение формулировки в варианте «мониторинг валютных операций» не означает, что госорганы не будут следить за их совершением, сопоставлять данные из разных источников и делать выводы, которые могут иметь неприятные налоговые последствия.

Указ от 27.03.2008 г. №178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» до сих пор содержал жесткое требование по поводу возврата валютной выручки. Если исходить из смысла новой редакции Закона о валютном регулировании, отмечает эксперт, вместо этого понятия станет применяться формулировка «репатриация денежных средств».

Сроки завершения валютных операций Законом не устанавливаются и, по-видимому, будут внесены изменения в Указ №178, который определяет временные нормы завершения экспортных и импортных операций. Теперь, в новой редакции документа, эти ограничения отменят, но не избавят от репатриации валютной выручки. После вступления изменений в силу организации смогут самостоятельно устанавливать в договорах сроки репатриации валютной выручки, но при этом государство станет контролировать возможность ее получения и правильной уплаты налогов.

В Законе №36-З также появилось понятие «валютный договор» (договор (контракт, соглашение), иной документ, на основании которых совершаются валютные операции), не совпадающее с существующим термином «внешнеторговый договор» согласно Указу №178, но фактически тоже охватывает его. В требованиях к валютным договорам есть оговорка, что такой контракт устанавливает срок исполнения обязательств, однако не оговаривает его продолжительность. Также предусмотрен возврат нерезидентам средств, переданных в качестве предоплаты в случае неисполнения обязательств.

К валютному договору теперь предъявляется ряд требований. Во-первых, регистрация в случаях, установленных Нацбанком. Во-вторых, резиденты обязаны представлять документы и иную информацию об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам. В-третьих, предусматриваются сроки исполнения обязательств контрагентами-нерезидентами:

- по оплате переданных нерезиденту товаров, нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду (внесению арендной платы и иных связанных с арендой платежей), выполненных работ, оказанных услуг;

- по возврату нерезидентом белорусских рублей, иностранной валюты, внесенных резидентом в качестве предоплаты, в случае неисполнения или исполнения не в полном объеме нерезидентом обязательств по передаче товаров, нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, выполнению работ, оказанию услуг.

Алевтина СНЕЖИНА

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