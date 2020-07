Как минимизировать риски при заключении внешнеэкономических договоров

Партнер адвокатского бюро SBH Law Offices, адвокат Анастасия МАЛАХОВА и старший юрист бюро Евгения СТАРОСОТНИКОВА рассказали о возможных проблемах и о том, как их избежать.

Существует три основные группы юридических рисков при заключении внешнеэкономических договоров: связанные с ненадлежащим исполнением либо неисполнением договора, регуляторные и налоговые.

Минимизировать их можно следующими способами: проработка регуляторных опросов, связанных с условиями заключаемого договора (как в Беларуси, так и в стране участника сделки); проверка контрагента и полномочий его представителя при заключении договора; изложение условий документа способом, исключающим спорное толкование, с учетом императивных норм и регуляторных требований; согласование удобного порядка рассмотрения споров, вытекающих из контракта.

Есть такой принцип KYC (от англ. - know your customer), который означает: знай своего клиента. Во-первых, некоторую информацию для проверки контрагента можно найти в открытых источниках - на специальных сайтах, а также запросив корпоративные документы. Речь идет о выписках из торговых реестров, сертификатах (аналогах белорусского свидетельства о регистрации). Сертификатов может быть несколько, они также подтверждают актуальный статус компании (действующая или в состоянии ликвидации, банкротства и т.д.).

Во-вторых, для проверки соблюдения корпоративных процедур совершения сделки, правомочий подписантов (Articles of Association, Certificate of registration, By Laws etc.) следует запросить непосредственно учредительные документы. Также надо учитывать, что в некоторых юрисдикциях без доверенности могут действовать только несколько лиц одновременно, поэтому нужны не одна, а несколько подписей.

Согласно белорусскому законодательству (п. 2 ст. 1112 ГК), иностранное юрлицо не вправе ссылаться на ограничение полномочий его органа или представителя на совершение сделки, не известное праву государства, в которой орган или представитель этого лица совершил сделку. Аналогичная норма существует в ГК РФ, и есть практика ее применения Международным коммерческим арбитражным судом. При этом если в учредительных документах, например, содержатся ограничения на совершение крупных сделок или сделок с аффилированностью, то их можно оспорить.

И в-третьих, необходимо проверить право контрагента на ведение внешнеэкономической деятельности (с учетом законодательства страны регистрации). Например, в Китае не все компании могут ее осуществлять - для ВЭД нужна лицензия. В договор также можно включить условие о том, что контрагент гарантирует, что обладает надлежащей правоспособностью и соблюдает применимое к нему законодательство при заключении и исполнении договора (однако это распространяется не на всех)…

Алевтина СНЕЖИНА

Полностью эта публикация доступна подписчикам печатной и электронной версий: https://director.by/poluchit-zhurnal/podpisatsya. Подписавшись, вы сможете получить информацию о том, каким должен быть язык международного договора, в какой форме он может заключаться, какие проблемы возникают при переписке, возможно ли одностороннее изменение цены, какие механизмы гарантий существуют и др.

Анастасия Малахова, партнер адвокатского бюро SBH Law Offices, адвокат

Евгения Старосотникова, старший юрист адвокатского бюро SBH Law Offices

Ссылки по теме:

Форс-мажор. Три способа защиты бизнеса

Бизнес в Германии: с чего начать?