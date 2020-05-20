Форс-мажор. Три способа защиты бизнеса

Как в условиях пандемии минимизировать риски по имеющимся договорам в связи с эпидемиологической ситуацией?

В связи с активным распространением коронавируса многие страны ввели ряд мер, оказывающих значительное влияние на бизнес (закрытие границ, производств, прекращение транспортного сообщения, ограничение перемещения людей и др.). Эти процессы не могли не затронуть интересы белорусских предпринимателей. Субъекты хозяйствования все чаще задаются вопросом: что делать с договорами, исполнить которые становится непосильно или невозможно? Можно ли называть коронавирус форс-мажором?

С точки зрения гражданского законодательства, субъект бизнеса отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства без наличия вины. В то же время существуют механизмы освобождения от ответственности при наличии форс-мажорных обстоятельств. Среди них можно выделить: обстоятельства непреодолимой силы, существенное изменение обстоятельств и невозможность исполнения обязательств. Рассмотрим эти механизмы более подробно.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы

Понятию «форс-мажор» соответствует определение, содержащееся в ч. 3 ст. 372 Гражданского кодекса - «обстоятельства непреодолимой силы». Итак, это чрезвычайные или непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые делают невозможным надлежащее исполнение договорных обязательств.

Форс-мажор - обстоятельства непреодолимой силы (ч. 3 ст. 372 ГК).

При таких обстоятельствах лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом при осуществлении предпринимательской деятельности, не несет за это никакой ответственности. То есть по предъявляемым к такому должнику искам ссылки на обстоятельства непреодолимой силы и ст. 372 ГК будут достаточными для освобождения от санкций, связанных с неисполнением договора.

Данные события, как правило, являются объективными и не зависят от воли сторон. Законом «О торгово-промышленной палате» за БелТПП закреплено исключительное право освидетельствования обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Беларусь (ст. 20 Закона).

Освидетельствование БелТПП не является ни судебной, ни государственно-властной, ни административной процедурой. Торгово-промышленная палата делает свои выводы на основании документов (сведений), предоставляемых заявителями и определяемых ими как надлежащие и достоверные. Такое заключение носит оценочный характер и будет оцениваться судом в совокупности с другими доказательствами по делу.

Рассмотрим ситуацию, когда субъект А. зависит от поставок субъекта Б. Субъект Б. не может исполнить свои обязательства в связи с официально признанными обстоятельствами непреодолимой силы. Что это будет означать для субъекта А.? Освободит ли это его от обязательств в свою очередь перед уже личным контрагентом? Нет. Согласно действующей судебной практике, обстоятельства непреодолимой силы действительны только для субъекта Б. и не распространяют свое действие на зависимые от него субъекты. Это связано с тем, что субъект А. имеет возможность подыскать других поставщиков, заменить поставляемый товар либо найти возможность исполнить обязательство иным образом.

Попытка изменить или расторгнуть договор, в связи с существенным изменением обстоятельств

Согласно п.1 ст. 421 ГК изменение обстоятельств признается существенным, когда они стали другими настолько, что если бы стороны могли это предвидеть, то заключили бы договор вообще или на значительно отличающихся условиях.

При наличии таких обстоятельств должник вправе сделать предложение об изменении или расторжении договора к другой стороне. Если при этом стороны не придут к согласию, то можно обратиться с иском в суд со ссылкой на ст. 421 ГК. Важно отметить, что обстоятельства, на которые ссылается должник, не должны существовать в момент заключения договора. Разумное предвидение означает, что их невозможно было спрогнозировать и учесть при должной осмотрительности.

Это означает, что если в момент заключения сделки в декабре 2019 г. уже было известно о наличии эпидемии коронавируса в Китае, то гипотетически можно было сделать предположение о возможности ее распространения на другие страны. Соответственно по договорам, заключенным после этого срока, рассчитывать на возможность отказа от исполнения обязательства в связи с существенным изменением обстоятельств не стоит. В любом случае каждый договор подлежит оценке судом исходя из конкретной ситуации.

Следует отметить, что суд по требованию любой из сторон может определить последствия расторжения договора исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Гражданское законодательство включает широкий арсенал мер по изменению или прекращению обязательств, освобождению от ответственности.

В данном случае нелишне вспомнить о судебной практике, сложившейся во время экономического кризиса, связанного с резким изменением обменного курса национальной валюты. Стороны тогда терпели большие убытки и пытались в судебном порядке выйти из обязательств, ссылаясь на существенные изменения обстоятельств. Суд отказывал в удовлетворении таких исков в связи с тем, что при должной рачительности и осмотрительности можно было спрогнозировать и предусмотреть эти риски в договоре.

Прекращение обязательств в связи с невозможностью исполнения

Невозможность исполнения должна быть вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает (ст. 386 ГК). Примером может служить отказ в замене товара ненадлежащего качества на товар той же модели в связи с прекращением его поставок. В данном случае стороны в зависимости от обстоятельств вправе рассчитывать на двухстороннюю реституцию.

Невозможность исполнения также может вызвать принятие обязывающего акта государственного органа, в результате которого выполнить обязательства становится невозможно полностью или в соответствующей части (ст. 387 ГК). Поскольку сегодня в Беларуси официально пандемия не объявлена, следовательно, ссылаться на неисполнение обязательства по данному обстоятельству нельзя. В то же время в соседних странах в связи с эпидемиологической ситуацией приняты законодательные акты, которые можно использовать в качестве основания для изменения или расторжения договора, если они напрямую влияют на договорные отношения сторон.

Освидетельствование БелТПП не является ни судебной, ни государственно-властной, ни административной процедурой.

Невозможность исполнения обязательства является оценочной судом категорией. Обязательное условие - нельзя исполнить договор любой ценой, даже себе в убыток, т.е. ни выбрать другого поставщика, ни другую логистику и т.п. При отказе от исполнения договора по данному основанию необходимо направить контрагенту письменное уведомление (требование) согласно ст. 378 ГК о наличии соответствующих обстоятельств и прекращении обязательства в соответствии со ст. 386 ГК.

Таким образом, гражданское законодательство включает широкий арсенал мер по изменению или прекращению обязательств, освобождению от ответственности при форс-мажорных обстоятельствах. Однако лучший способ - договориться с контрагентом лично. Расторжение или изменение договора в судебном порядке не имеет большой судебной практики. Разбирательства по таким делам проводятся очень редко, поэтому предугадать ход развития событий сложно.

При заключении новых договоров следует помнить, что пандемия уже объявлена (пусть и не в Беларуси), следовательно, все связанные с ней обстоятельства не будут новыми для сторон. Поэтому все контракты теперь заключаются в новой реальности. Стороны должны максимально четко проработать условия договора, заложив все возможные риски связанные с логистикой, карантином, валютными колебаниями и прочими обстоятельствами, в том числе предусмотреть оговорки, позволяющие во внесудебном порядке изменить или прекратить соглашение.

Что же касается исполнения обязательств, связанных с использованием бюджетных средств, то в данном случае при наличии даже небольшой просрочки исполнения на обязанную сторону ложатся непомерные санкции, предусмотренные законодательством в этой сфере. И при этом, конечно, попавшим в подобную ловушку организациям помогло официальное признание в Республике Беларусь коронавируса форс-мажорным обстоятельством. Пока этого не произошло, традиционно рассчитывать следует лишь на универсальную ст. 314 ГК, предоставляющую суду право уменьшить ответственность по договору в связи с ее несоразмерностью последствиям ненадлежащего исполнения обязательства.

Сергей БЕЛЯВСКИЙ,

юрист-лицензиат, медиатор,

председатель Третейского суда «Экономические споры»

Марина КОБРИНЕЦ,

юрист

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