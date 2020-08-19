Как правильно оформить получение товара по доверенности

Имеет ли право внештатный представитель организации расписываться в накладных от ее имени?

Многие компании сталкиваются с ситуацией, когда товар на основании доверенности получает лицо, не являющееся работником организации-покупателя. У предприятия не всегда есть возможность исполнить обязанность по приемке товара силами собственных работников. Это может быть связано с тем, что в небольших организациях, где в штате порой состоят 2-3 сотрудника, не всегда имеется возможность обеспечить присутствие одного из них при приемке товара. Поэтому на практике периодически возникает вопрос: правомерно ли учинение подписи при принятии груза в соответствующей графе ТТН-1, ТН-2 лицом, не состоящим с покупателем в трудовых отношениях?

Этот вопрос обусловлен наличием в п.3 Инструкции правила, согласно которому помимо подписи, фамилии и инициалов лица, принявшего товар к учету, указывается и его должность. Причем в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 г. №1290 (далее - Положение), продавец имеет возможность поручить операции по приемке товара своему представителю, в том числе не работнику (пп. 6, 8). А вот для покупателя такое право нигде не прописано.

Действительно, упоминание должности ассоциируется в первую очередь с трудовыми отношениями. Однако стоит помнить, что законодательство регулирует лишь наиболее типичные отношения, и оно не должно и не может детально регламентировать правила поведения в абсолютно всех случаях. У организации, несмотря на упоминание должности в Инструкции, имеется возможность правомерно обеспечить приемку товара без привлечения к этому работника.

Так, ст. 186 Гражданского кодекса закрепляет возможность представительства на основании доверенности. Доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое с учетом требований настоящей статьи одним лицом другому для представительства перед третьими лицами.

На основании доверенности приемку товара и учинение подписи в накладной в качестве грузополучателя может осуществить как работник организации, так и лицо, не являющееся ее работником. Несмотря на формальное предписание в графе ТТН-1, ТН-2 «принял грузополучатель» указывать должность лица, Инструкция ни в каких положениях не предписывает и не запрещает учинение подписи на основании доверенности лицом, не являющимся работником организации-покупателя. Нет запрета или прямого дозволения на такие действия и в Положении.

Кроме того, оснований для наступления административной ответственности даже при формальном подходе к заполнению рассматриваемой графы накладной не имеется. Так, ч.4 ст. 12.17 КоАП предусматривает ответственность за приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировку, реализацию товаров в нарушение установленного законодательством порядка (без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов, документов, подтверждающих приобретение, поступление либо отпуск товаров для реализации, или при наличии не соответствующих действительности документов).

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Владислав ДЯКОВ,

помощник адвоката

Адвокатского бюро Евгения Малиновского

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