Как в Пружанах создали безотходное производство

Качественная реализация инвестиционных проектов позволила Пружанскому лесхозу значительно увеличить эффективность использования лесосырьевых ресурсов.

- Наша главная задача - лесовосстановительные работы и лесоразведение. За этими общими словами - нелегкий труд более чем 360 работников, - говорит руководитель Пружанского лесхоза Владимир Жолнерчик.

К слову, он связал свою жизнь с лесом по примеру прадеда-лесничего. Глава современной династии Жолнерчиков, Владимир Владимирович, возглавляет Высоковское лесничество в Брестском лесхозе. Старший сын Владимир, полный тезка отца, в 2012 г. пришел работать главным лесничим в Пружанский лесхоз, который возглавил спустя 4 года. А его младший брат Виталий назначен директором Барановичского лесхоза.

Предприятие, которое в прошлом году отметило свое 65-летие, стабильно занимает высокие позиции в рейтингах Минлесхоза и Брестского ГПЛХО, уверенно выполняет основные производственно-экономические показатели.

По традиции с хорошими результатами коллектив Пружанского лесхоза начал и 2020-й. За 5 месяцев заготовлено 105 тыс. куб. м леса, произведено 6,6 тыс. куб. м пиломатериалов, выполнены лесовосстановительные работы и лесоразведение на площади 305 га (на закрепленной территории преобладают хвойные породы). В этом году объем экспорта достиг почти 0,84 млн долл. Показатель энергоэффективности составил минус 3% (при плане - минус 2,5%).

За 5 месяцев лесхозом заготовлено 105 тыс. куб. м леса, произведено 6,6 тыс. куб. м пиломатериалов.

Средняя зарплата по предприятию в этом году превысила 1 тыс. руб. Поэтому количество желающих устроиться на работу в производственные цеха лесхоза превышает штатное расписание.

По словам В.Жолнерчика, в связи с запретом в Беларуси экспорта необработанной древесины повысилась роль первичной переработки, создания продукции с более высокой долей добавленной стоимости. С этой целью в Пружанском лесхозе активизировали деревоперерабатывающее производство с помощью лесопильного цеха. Это позволило большую часть пиломатериалов отправлять на экспорт в Литву, Латвию, Румынию и Польшу.

Производство в цеху безотходное: все отходы лесопиления полностью перерабатываются в щепу, которая используется в качестве местных видов топлива в энергоустановках - на мини-ТЭЦ и в ЖКХ. Так что белорусские лесоводы работают еще и на энергобезопасность страны - в ближайшие годы 25-30% используемых энергоресурсов должны составлять местные виды топлива. В выполнении этой важной программы активное участие принимает и Пружанский лесхоз.

Все отходы полностью перерабатываются в щепу, которая используется в качестве местных видов топлива.

- В новую производственную площадку вложено более 9 млн руб. Это средства инвестфонда Министерства лесного хозяйства, кредитные ресурсы и собственные средства предприятия. Тендер на поставку оборудования выиграла литовская фирма. Мощность завода - 20 тыс. т пеллет в год, для выпуска которых нужно 60 тыс. куб. м сырья. Планируется, что данное производство окупится в течение 5-6 лет. На новом предприятии создано 12 рабочих мест, - отметил директор лесхоза.

Справка «Директора»

Пружанский лесхоз создан в 1954 г. Сегодня в его состав входят 9 лесничеств. Общая площадь - более 76 тыс. га, в том числе охотничьего хозяйства - свыше 50 тыс. га. Предприятие реализует лесоматериалы круглые, пилопродукцию, отходы лесопиления и деревообработки, посадочный и посевной материал, оказывает услуги по распиловке древесины, транспортные и другие виды услуг.

Реализация инвестиционного проекта позволит существенно снизить объемы остатков низкокачественной древесины. Для производства пеллет используются опилки, кусковые отходы, горбыль и т.д. Такого сырья в Пружанском лесхозе хватает. В случае необходимости можно приобрести у коллег из соседних районов.

- Уже есть потенциальные зарубежные клиенты. Мы сами не продаем продукцию, ее реализацию организует через биржу УП «Беллесэкспорт». Пока для производства используем только свое сырье, завод работает круглосуточно в четыре смены, - говорит В.Жолнерчик.

Однако останавливаться на достигнутом в лесхозе не собираются. Перспективным бизнес-планом предприятия на 2020 г., кроме завода по производству топливных гранул, в ближайшее время предусмотрен запуск линии по переработке круглого лесоматериала, для которой закуплено современное оборудование.

Как поделился руководитель лесхоза, также запланирована реализация очередного экспортно ориентированного проекта - ввод в строй немецкой линии по производству оцилиндрованных изделий (диаметр - 6-24 см, длина - 0,8-5,5 м). Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, ведется строительство бокса для ремонта автотранспорта в зимний период, реконструкция гаража для грузовой и спецтехники. Одним словом, новый хозяин активно обустраивается на обширной территории, доставшейся в наследство от военных.

Но есть у Пружанского лесхоза еще одна статья дохода, которая, не являясь определяющей, играет важную роль с точки зрения презентации региона и страны в целом. Чтобы повысить эффективность хозяйствования, лесхоз активно развивает охотохозяйственную деятельность и иностранный охотничий туризм.

В его охотугодьях, разделенных на 6 егерских обходов, обитает самая большая в Брестской области популяция благородных оленей, здесь добывают косуль, лосей, кабанов, волков и бобров. Желающих принять участие в охоте или просто отдохнуть, отпраздновать важные события приглашает собственный гостиничный комплекс.

Алексей ВЛАДИМИРОВ

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