В надежде на чудо. Экономическое…

Всемирный банк прогнозирует в условиях пандемии самую глубокую рецессию за последние 75 лет, а новое белорусское правительство заявляет о реальности выполнения прежних планов на 2020 г.

Так, министр экономики Александр Червяков считает, что национальная экономика начнет восстанавливаться уже в III квартале. Кроме того, с повестки не снимается задача достичь уровня ВВП 100 млрд долл. в 2025 г.: «Это не мифическая цифра, а необходимый для нас показатель. При нем мы будем иметь уровень заработной платы и доходов, который позволит сохранить трудовой потенциал в стране, снизить в первую очередь трудовую миграцию. Это ключевая задача».

Спрашивается, на чем основаны оптимистические оценки Минэкономики, которое, возможно, знает секрет подобного чудо-рывка? И сможет ли белорусская экономика удержаться на плаву в условиях «идеального шторма», в преддверии второй волны коронакризиса, которая вскоре может накрыть нас?

Отсутствие строгого карантина в Беларуси смягчило силу удара, но полностью преодолеть последствия пандемии за последние месяцы не удалось. По данным Белстата, в мае падение экономики ускорилось. Так, в январе-апреле суммарные долги отечественных предприятий превысили запланированный на 2020 г. годовой ВВП: 144,7 млрд руб. против 143,5 млрд.

Валовой внутренний продукт Беларуси за 5 месяцев снизился на 1,8% - до 51 млрд руб. По итогам 4 месяцев отставание от уровня прошлого года составило 1,3%, а в I квартале - 0,3%. Объем промышленного производства в январе-мае упал на 3,9% (до 43,9 млрд руб.), а сельхозпроизводство выросло на 4,1% (5,2 млрд). Объем перевозок грузов уменьшился на 9,3%, а пассажирские перевозки еще больше - на 14,5%.Оптовый товарооборот просел на 10,1%, розничный вырос на 3%.

Международные финансовые институты ожидают падения ВВП Беларуси в этом году из-за пандемии коронавируса, которая снизила внешний и внутренний спрос. По оценкам ЕБРР, в 2020-м данный показатель упадет на 5% (прежний прогноз - +1,2%), а в 2021 г. ожидается прирост на уровне 3,5%. МВФ прогнозирует снижение нашей экономики на 6% в текущем году, а Всемирный банк - на 4%.

Между тем власти Беларуси ожидали рост ВВП в 2020 г. по целевому прогнозу на 2,8%, по консервативному сценарию - на 1,9%.

Недавний опрос Нацбанка показал ухудшение экономического положения и финансового состояния предприятий. Например, уровень загрузки составил 70%, а 55,7% организаций испытывают недостаток оборотного капитала. На ограничение производства повлияли недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности (47,9%), неплатежи потребителей (47,6%) и нехватка оборотных средств (41,5%).

В этих условиях особое значение приобретает опыт экономического выживания. Поэтому уже третий месяц подряд мы предоставляем слово владельцам и руководителям различных бизнесов, которые на страницах журнала делятся секретами работы в условиях коронакризиса и кейсами решения вызванных пандемией проблем. К счастью, среди них немало оптимистов, которые предпочитают не жаловаться на трудности, а находить пути их решения.

Это особенно касается частных компаний, которые пока не дождались от государства должной экономической помощи, несмотря на принятие в конце апреля Указа №143. Поэтому у них еще теплится на­дежда на второй и третий пакеты мер поддержки экономики. В отличие от госпредприятий, которым государство в очередной раз решило оказать серьезную поддержку, предпринимателям приходится надеяться только на собственные силы или экономическое чудо. Как сказал А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума»: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете!».

Андрей ЯГЕЛЛО,

исполняющий обязанности главного редактора

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