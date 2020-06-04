Для добрых дел предела нет

Бизнес помог медикам в борьбе с пандемией. Теперь очередь за государством: поможет ли оно бизнесу?

В народе говорят, что чужой беды не бывает. И жизнь в очередной раз убедительно подтверждает эту истину. Когда в Беларуси в начале весны начался резкий рост числа заболеваний коронавирусной инфекцией, выяснилось, что у медперсонала в больницах не хватает элементарного - средств защиты, несмотря на официальные заявления Минздрава. И тогда на выручку, как принято в трудные времена, пришла «толока».

В числе первых руку помощи медикам протянули бизнес, общественность, представители белорусской диаспоры за рубежом и просто неравнодушные люди. Причем сделали это еще до официального обращения в начале апреля Республиканской конфедерации предпринимательства за помощью в сдерживании распространения пандемии COVID-19 к учредителям и руководителям предприятий, ИП.

Руководство РКП призвало бизнес проявить социальную ответственность, внести посильную лепту в материальную поддержку этой работы в любой возможной форме и оказать благотворительную помощь нуждающимся категориям населения, группам особого риска и работникам медучреждений. И призыв к добрым делам услышали не только в столице, но и во всей стране.

Так, в ходе опроса компанией MIA Research по заказу BEROC 400 предприятий малого и среднего бизнеса 9% респондентов отметили, что помогают белорусским медикам в условиях пандемии. В столице, Витебске и других регионах добровольцы массово обеспечивали медучреждения средствами индивидуальной защиты, халатами, масками и т.д. К этой работе активно подключились службы такси и автоперевозчики, которые бесплатно доставляли медработников к больным, еду, питьевую воду и гуманитарную помощь в больницы.

В рамках акции «Медобед» в кафе и ресторанах готовили обеды для персонала больниц. В столице несколько гостиниц и неравнодушных граждан предоставили номера и квартиры для проживания и изоляции после дежурств медиков, которые контактируют с множеством пациентов и могут стать носителями коронавирусной инфекции. Все операторы мобильной связи Беларуси выступили с инициативой поддержать медработников, противостоящих COVID-19, и обеспечили их возможностью быть на связи и online без дополнительных затрат.

Белорусский Красный крест собрал 1,5 тыс. волонтеров для борьбы с пандемией, обеспечивает своих сотрудников средствами защиты и поддерживает пожилых граждан. В стране заработала служба психологической помощи медикам и волонтерам. Активно поддерживают любые инициативы компании ИТ-сектора, которые перечисляют значительные средства, закупают необходимое оборудование для лабораторной диагностики, лекарственных препаратов и т.д.

Например, консолидированный бюджет Красного Креста для борьбы с пандемией за 2 месяца превысил 1,7 млн руб. За 1,5 месяца компания ByCovid19 отчиталась о сборах пожертвований на 250 тыс. долл., а на фандрайзинговой платформе MolaMola волонтеры по всей стране собрали для медиков более 720 тыс. руб. Белорусы зарубежья пожертвовали 47,5 тыс. долл. Во всенародную копилку поступают немалые средства и от спонсоров, в том числе анонимных. И эти суммы постоянно увеличиваются: для добрых дел предела нет.

Пришедшая в Беларусь пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для всех. И предприниматели в числе первых конкретными делами доказали свою социальную ответственность, не дожидаясь принятия пакета антикризисных мер, потому что счет в буквальном смысле шел на дни и часы…

Теперь очередь за государством, чтобы реально помочь в первую очередь малому и среднему бизнесу, которые сегодня оказались в сложной экономической ситуации, зачастую на грани закрытия. Как говорится, долг платежом красен.

С уважением,

выпускающий редактор Алексей Безвесельный

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