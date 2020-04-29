Швец: Указ №143 носит декоративный характер

24 апреля был подписан Указ № 143 «О поддержке экономики». Учтены ли в нем антикризисные предложения бизнес-союзов? Мнением о сложившейся ситуации поделился председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.

Александр Швец

Мы – бизнес-союзы, наши эксперты и членские организации активно работали над пакетом антикризисных мер. Готовили предложения, как общего характера, так и конкретно по отраслям и предприятиям. У нас была надежда, что правительство будет отстаивать важные для бизнеса позиции, но от наших предложений в Указе осталась ничтожная часть.

Мы видим, частично учтены предложения по аренде. До 30 сентября устанавливается мораторий на повышение базовой арендной величины, а организации из утвержденного списка отраслей могут рассчитывать на отсрочку по арендной плате до 30 сентября с последующей рассрочкой до конца года. Мы же просили об отсрочке до осени с последующей рассрочкой до 1 года.

Весь мир говорит о начале восстановления экономики лишь к концу следующего года, а нам велено подняться из пепла за полгода.

По налогам и того скуднее – речь в Указе лишь о налогах, уплачиваемых в местные бюджеты во втором-третьем кварталах. Предполагается рассрочка до конца года по решению местных властей. Земельный налог и налог на недвижимость тоже на откупе исполкомов. Вот и получается, что весь мир говорит о начале восстановления экономики лишь к концу следующего года, а нам велено подняться из пепла за полгода.

В то же время карательные меры прописаны четко. Указ дает Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Госстандарту и Минздраву полномочия назначать внеплановые проверки и в случае нарушений приостанавливать работу торгового объекта, кафе или ресторана на срок до 90 дней.

Указ называется «О поддержке экономики» и перечисляет отрасли, которые особенно пострадали от пандемии. Уже сейчас можно сказать, что многие компании, входящие в наш союз, не попали в этот список, соответственно, на них даже эти меры не распространяются, и они не являются частью поддерживаемой экономики.

Теплилась небольшая надежда, что если не помогут, то хоть не толкнут в спину.

Когда все соседние страны делали ставку на малый и средний бизнес, у нас он был подопытным сектором, и развивался не благодаря, а вопреки. Высокая налоговая нагрузка, растущие неналоговые платежи, постоянно меняющиеся правила и условия ведения бизнеса, недоступность кредитов, чрезмерный контроль регуляторов и неадекватная ответственность за нарушения, чиновничий произвол в правоприменении – вот условия, в которых привык жить наш бизнес до «ковидных» времен. Но он жил и развивался, создавал комфортную и цивилизованную жизнь в Беларуси, привлекал туристов на наш продленный безвиз, платил налоги, создавал рабочие места. Стоит ли говорить, что бизнес привык надеяться только на себя и особо не рассчитывал на поддержку государства?

Но теплилась небольшая надежда, что если не помогут, то хоть не толкнут в спину. Хотя бы в расчете на то, что правительству покажется важным работать на имидж государства, адекватно реагирующего на кризис, подавая тем самым сигнал инвесторам, которые будут нам необходимы в ближайшее время.

В итоге: диалог есть – результатов нет. Предложения наши принимают, вопросы нам задают – ответов не дают. Указ принят, но с опозданием, очень спорный по эффективности, носит скорее декоративный или ритуальный характер и перестанет быть актуальным уже через месяц. Но мы ждем обещанного второго пакета мер, продолжаем мониторить ситуацию и внимательно следить за исполнением Указа № 143.

Источник: Республиканский союз промышленников и предпринимателей