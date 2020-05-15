«После кризиса бюджеты на путешествия будут существенно урезаны»

Директор сети хостелов Ксения КУРУСЬ рассказала о ситуации на рынке и о том, как спасает свой бизнес.

- Наш бизнес основан на туристах, которые приезжают из-за рубежа, а сейчас границы других стран закрыты, массовые мероприятия отменяются и въезжать в страну особо никто не хочет, учитывая даже тот факт, что Беларусь свои границы не закрыла.

Так как люди физически не могут путешествовать, нам приходится придумывать новые идеи использования текущих локаций. Одна из таких идей - коливинг. Мы решили переоборудовать хостелы в коливинги, т.е. сдавать комнаты местным жителям на длительный срок. Вместе с нашим дизайнером интерьеров и партнером Антоном Шаппо мы предполагали, что нас не ждет бурный туристический сезон, поэтому заранее внесли коррективы в дизайн, интерьер и мебель.

Доходы белорусов в долларовом эквиваленте падают, но при этом все равно нам всем где-то нужно жить, а жить в центре, прямо в Троицком предместье, круто. Мы предлагаем клиентам отдельные номера за 200 долл. в месяц. Причем в стоимость входят коммуналка, интернет, вид на Свислочь, парковка, уборка, туалетная бумага, порошок, смена постельного белья. Каждый четверг делаем бесплатные вегетарианские ужины для гостей, смотрим кино, а когда потеплеет, будем заниматься йогой в нашем уютном дворе.

Экономика падает, но я лично как могу ее поддерживаю. Приведу пример. Я люблю хороший кофе, поэтому после того как закрыла какую-то задачу, захожу в кофейню и чтобы вознаградить себя, беру чашку капучино. Потому что знаю: у ребят тоже дела идут не очень хорошо, раз они готовы делать кофе с доставкой (!). Я думаю, что такого рода поддержка важна всем нам. В кризисное время важно оставаться Человеком, как бы громко это ни звучало, и помогать друг другу. Настало время бартера и это, наверное, не так и плохо.

Что касается прогнозов, то думаю, что люди во все времена путешествовали, путешествуют и будут путешествовать. Важно при этом понимать, что рынок никогда не будет прежним и нам как бизнесу важно нести социальную ответственность за тех, кому мы оказываем услуги. Мы, например, планируем измерять температуру на Check in, а в будущем, когда рынок восстановится, оборудовать наши помещения противовирусной системой вентиляции, осуществлять более качественную и частую уборку. После кризиса бюджеты на путешествия наверняка будут существенно урезаны, поэтому формат хостела будет еще привлекательнее.

Ссылки по теме:

Апрель-2020: итоги прошедшего месяца

ИТ-бизнес тоже столкнулся с кризисом ...