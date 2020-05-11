Жилье на вторичном рынке продолжает дешеветь

Аналитик Realt.by Артем САХАРЕВИЧ считает, что, скорее всего, в этом году мы увидим два витка снижения цен.

- В жилой недвижимости произошел резкий переход от рынка продавца к рынку покупателя. Выросло предложение, а цены начали снижаться. Лишь за первую половину апреля квадратный метр подешевел на 30 долл.

Скорее всего, в этом году мы увидим два витка снижения цен. Первый происходит сейчас и вызван больше паническими настроениями, нежели фундаментальными факторами. К лету снижение сойдет на нет и возобновится уже осенью, когда начнут ощущаться последствия финансового кризиса во всем мире.

Что касается строящихся объектов, то на данный момент я не вижу причин, по которым стройка будет приостановлена. Даже в Польше, где введен карантин, объекты продолжают возводить ударными темпами. Что касается новых проектов, то их будут выводить на рынок только сильные застройщики с запасом финансовой прочности.

Мой прогноз по рынку жилья следующий: если финансовая подпитка в виде доступных кредитов сохранится, то рынок довольно быстро придет в себя. Если поддержку придется урезать, то кризисные явления будут накапливаться более стремительно, и мы увидим весомую просадку в ценах.

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