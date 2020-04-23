Денежная эмиссия необязательно приводит к инфляции

Многие эксперты считают, что смягчение денежно-кредитной политики может помочь белорусской экономике выйти из кризиса.

В настоящее время руководство Беларуси пытается обеспечить рост экономики в условиях достаточно жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики. Подобным образом действовал американский президент Герберт Гувер во времена Великой депрессии. Ему удалось стабилизировать финансы, но ВВП и занятость рухнули. То же происходит и у нас - экономика фактически стагнирует, занятость сокращается. Справиться с кризисом в США удалось только следующему президенту Франклину Рузвельту, который отказался от жесткой финансовой политики и начал стимулировать потребительский спрос за счет увеличения государственных расходов (см. «Директор» №1/2020, «Американский рецепт для белорусской экономики»).

Белорусские правительство и Нацбанк не хотят следовать этому примеру отчасти потому, что боятся роста инфляции и девальвации. В то же время экономически развитые страны активно печатают деньги и накапливают долги, но при этом у них сохраняется крайне низкая инфляция. И хотя некоторые страны уже явно перестарались, за счет длительного экономического роста они достигли высокого уровня экономического развития, который никакой кризис уже не разрушит. Можно ли сделать нечто подобное в Беларуси?

Искусство печатать деньги

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить, что такое инфляция. В кейнсианской модели экономики, которая была реализована в США Франклином Рузвельтом, к инфляции могут приводить две причины: увеличение денежного спроса, а также рост издержек производства. По мнению Джона Кейнса, увеличение денежной массы не вызовет роста цен, если в стране имеются незадействованные производственные мощности и избыток трудовых ресурсов. В этом случае рост спроса будет способствовать снижению безработицы и увеличению объема выпуска продукции.

Развитые страны печатают деньги и накапливают долги, но при этом сохраняют низкую инфляцию.

Но существуют еще и риски увеличения инфляции издержек. Например, если в Беларуси стимулировать спрос со стороны населения за счет государственных расходов, это вызовет рост импорта, что приведет к снижению курса белорусского рубля, после чего увеличится в рублевом выражении стоимость закупаемых за рубежом сырья и энергоносителей, и цены на товары пойдут вверх. Но это произойдет только в том случае, если нет способов поддержать курс рубля.

Итак, существуют определенные факторы, которые могут предотвратить рост цен в случае денежной эмиссии. И несложно обнаружить, что оба эти фактора имеются в Беларуси. У нас явно налицо перепроизводство многих товаров и имеются свободные промышленные мощности. Нет проблем и с рабочей силой - только на предприятиях «лишних» людей, по оценке экспертов, около 1 млн человек. Есть возможность и противодействовать инфляции издержек. Курс белорусского рубля в настоящее время занижен Нацбанком, который скупает значительную часть валюты. Так, в 2019 г. в Беларуси предложение валюты на внутреннем рынке превысило спрос на 2,3 млрд долл.! Это означает, что при росте импорта Нацбанк может просто сократить покупку валюты, что обеспечит стабильность курса.

Итак, теоретически обеспечить рост экономики за счет денежной эмиссии без скачков инфляции вполне возможно. Эффект можно оценить, сопоставляя уровень развития малого бизнеса у нас с экономически развитыми странами, где он обеспечивает больше половины занятости и ВВП. В Беларуси доля малого бизнеса в ВВП составляет всего 28,8%, а занято в нем около трети трудоспособного населения. Так что у нас потенциально свободны 1-1,5 млн человек, которые могут увеличить ВВП по крайней мере на треть.

Несмотря на столь благоприятные условия, руководство Беларуси не хочет ими пользоваться. Почему? Одна из причин - неудачные попытки развивать экономику за счет денежной эмиссии, которые предпринимались в прошлые годы.

Почему не сработал план Прокоповича?

Первая попытка проведения такой политики была осуществлена в 90-х гг. прошлого века. Она привела к гиперинфляции, так как тогда в стране наблюдался дефицит товаров, и производство просто не успевало его компенсировать. К тому же ставку в правительстве сделали на неповоротливые крупные предприятия.

Вторая попытка была предпринята уже в начале этого века. Ее сторонником был тогдашний руководитель Нацбанка Петр Прокопович. Он добился стабилизации финансов и хотел обеспечить экономический рост за счет кредитной эмиссии Нацбанка и коммерческих банков. Но, опять же, упор был сделан на крупные предприятия. За счет кредитов они проводили модернизацию, а правительство за это время должно было осуществить необходимые для эффективного развития экономики реформы. Но с реформами как-то не сложилось, да и предприятия модернизировались недостаточно активно.

Поэтому мирового финансового кризиса 2008 г. и последовавших за ним неприятностей Беларусь не выдержала. Правительство и Нацбанк пытались предотвратить дестабилизацию финансов, удерживая белорусский рубль от падения по отношению к доллару, но беда пришла откуда не ждали - руководство России зачем-то девальвировало свой рубль…

Впрочем, в результате этого печального опыта были и плюсы: правительству нашей страны стало ясно, что надо развивать малый бизнес, хотя многие белорусские экономисты об этом писали еще в 90-х гг. Петр Прокопович, смещенный с поста главы Нацбанка, в 2013 г. возглавил Совет по развитию предпринимательства и поставил амбициозную задачу: создать за 2013-2015 гг. 300 тыс. новых рабочих мест в частном бизнесе. А вклад малого и среднего бизнеса в ВВП в 2015 г. должен был составить не менее 30% против 20% на начало 2013-го.

Но и этим планам не суждено было сбыться, так как помешал очередной кризис в России, которая опять девальвировала свою валюту, что привело к новому скачку цен в Беларуси. Девальвация российского рубля стала, похоже, главным фактором нестабильности в Беларуси, но все было списано на денежно-кредитную эмиссию. В результате правительство и Нацбанк перешли к экономической политике, которую в США проводил Герберт Гувер в годы Великой депрессии.

Правда, к счастью, о малом бизнесе не совсем забыли. В последние 3 года был принят целый ряд декретов и указов Президента, которые улучшили условия для МСП. Но, несмотря на это, доля малого бизнеса в белорусском ВВП упрямо не хочет расти. Потому что не был устранен еще один фактор: жесткая денежная политика и недостаточная финансовая поддержка спроса и малого бизнеса.

Беларуси нужно создать 1-1,5 млн новых рабочих мест в малом бизнесе.

Конечно, у нас оказывается поддержка предпринимательству, но в явно недостаточном объеме. Чтобы оценить, сколько бизнесу необходимо денег, можно подсчитать какие средства требуются на создание одного рабочего места. В настоящее время это - от нескольких тысяч долларов в отдельных сферах услуг до десятков и сотен тысяч в промышленности. Судя по приведенным выше данным, чтобы достигнуть уровня развитых стран по структуре экономики, Беларуси нужно создать 1-1,5 млн новых рабочих мест в малом бизнесе, на что потребуются десятки миллиардов долларов. То есть чтобы за 20 лет приблизиться к современному уровню экономически развитых стран, необходимо ежегодно вкладывать в малый бизнес из бюджета 2-4 млрд руб.

Реально же в 2020 г. на эти цели из республиканского бюджета планируется выделить в соответствии со специальной программой 2,89 млн руб., а из местных - 12,77 млн. Это в сотни раз меньше, чем нужно. А еще примерно такие же деньги необходимы на стимулирование спроса на продукцию, которую этот малый бизнес будет производить! Ведь для того, чтобы он стал локомотивом экономики, новые рабочие места должны создавать товары и услуги, дополнительные к уже существующим, а не дублировать то, что имеется.

Допустим, в каком-то поселке есть парикмахер, который полностью удовлетворяет спрос местных жителей на такие услуги и зарабатывает, скажем, 1 000 руб. в месяц. Если появится второй парикмахер, то это приведет лишь к тому, что оба специалиста будут зарабатывать по 500 руб., что экономике страны нанесет только вред, так как вместо одного не очень богатого появятся два нищих парикмахера. Они не смогут продать в своем поселке новые услуги или повысить цены, так как у жителей из-за политики Нацбанка и Минфина нет возможности заработать или позаимствовать на это деньги.

К сожалению, похоже, что именно таким образом идет процесс создания новых рабочих мест у нас. В 2019 г. занятость в целом по стране снизилась на 2,5 тыс. человек, но в малом бизнесе она выросла на 44,8 тыс. Однако при этом доля доходов населения от предпринимательской деятельности в общих доходах даже сократилась: с 8,3 до 7,8%. Получается, что предпринимателей становится больше, но они беднеют!

Где взять средства?

Возникает естественный вопрос: где же взять необходимые малому бизнесу деньжищи? Есть шанс заработать, если выйти на рынки тех стран, где правительство обеспечивает высокий спрос на товары, печатая деньги и поддерживая дефицитный бюджет. В Беларуси существует проект подобного рода: Парк высоких технологий. Есть проект «ИТ-страна», в рамках последней версии которого предполагается задействовать к 2035 г. в цифровой экономике 2-2,5 млн человек. Цель хорошая, но при ее достижении остается нерешенной проблема отсутствия внутреннего спроса на продукцию цифровой экономики. Ввиду банальной причины: у наших жителей и предприятий на это… нет денег.

Данная проблема уже проявилась, и премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании 11 февраля обратил внимание на то, что технологические решения ПВТ слабо используются в нашей стране и что по сути Парк работает на другие государства. Это вполне естественно: в США в прошлом году дефицит бюджета составлял около триллиона долларов, поэтому у американских компаний были деньги на покупку технологических решений ПВТ. А бюджет Беларуси был исполнен с профицитом в 3,2 млрд руб., вот у наших компаний и не было денег.

Теоретически средства на малый бизнес можно найти, сократив господдержку крупных предприятий. Но, как ни странно, это может дать обратный эффект и нанести вред малому бизнесу, так как он не может развиваться без крупного, который обеспечивает его заказами. Тогда эту поддержку можно перепрофилировать, стимулируя интерес больших предприятий к кооперации с малыми. Так, многие предприниматели жалуются на задержки платежей со стороны госпредприятий. Поэтому стоило бы создать государственный гарантийный фонд, который будет платить за госпредприятия в подобных случаях.

Правительство и Нацбанк в настоящее время делают ставку на привлечение иностранных инвесторов. Но если в отношении крупного бизнеса какие-то шансы на это имеются, то в малом бизнесе они крайне малы. Он изначально не рассчитан на получение высокой прибыли, и его задача в большей степени состоит в устранении безработицы и обеспечении достойной жизни своим работникам, которые сами же должны быть собственниками. Есть, конечно, исключения: высокие технологии, стартапы и т.п., но это только малая часть малого бизнеса.

Еще один способ получения средств - рынок ценных бумаг. Это, кстати, один из методов предотвращения роста темпов инфляции. Еще один способ борьбы с инфляцией - пенсионные фонды, которые также отвлекут часть избыточных средств с рынка, одновременно обеспечивая бизнес капиталом.

Доля доходов от предпринимательской деятельности в общих доходах населения Беларуси в 2019 г. сократилась с 8,3 до 7,8%.

Все указанные способы получения финансирования имеют свои плюсы и минусы, и все их можно использовать. Но, как показывает мировой опыт, в частности, периода Великой депрессии, они не обеспечат финансирование в необходимых масштабах. Сделать это может только государство, которое закроет глаза на отсутствие прибыли и будет рассматривать задачу развития малого бизнеса как социальную. А именно - как обеспечение занятости за счет государственной собственности и перераспределения финансовых потоков посредством приватизации и дефицита бюджета (т.е. увеличения рублевого государственного долга).

Но приватизация должна осуществляться в расчете не на иностранного инвестора, а на массового отечественного покупателя, которому государство обязано предоставить средства, необходимые для этого. Такое в нашей истории, кстати, уже было - это Столыпинская аграрная реформа. Нечто подобное необходимо сделать и сейчас, но не только в сельском хозяйстве, а во всех сферах малого бизнеса.

Это и есть та структурная реформа, которая необходима в нашей стране. Ее суть - во внедрении кейнсианской модели денежно-кредитной политики, в рамках которой увеличение денежной массы за счет дефицита бюджета и приватизации направлялось бы на развитие частного малого бизнеса и спроса на производимые им товары и услуги.

Владимир ТАРАСОВ

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