«Новый курс» Владимира Путина

Россия направит на стимулирование экономики значительные средства. Беларуси придется делать то же самое.

Новое правительство России собирается реализовать программу экономических реформ, отчасти напоминающих Новый курс президента США Франклина Рузвельта в годы Великой депрессии, что будет иметь значительные последствия и для Беларуси.

15 января президент России Владимир Путин поручил новому составу правительства начать тратить средства, накопленные в предыдущие благополучные годы. Смена правительства в принципе оказалась неожиданной для российских чиновников, однако дело к этому шло: кабинет Дмитрия Медведева откровенно саботировал распоряжения президента по финансированию национальных проектов, несмотря на значительный профицит бюджета, что не могло долго оставаться безнаказанным.

Нечто подобное произошло в Беларуси в 2018 г., когда Александр Лукашенко отправил в отставку правительство, которое не хотело увеличивать заработную плату в стране до 1 тыс. руб., несмотря на наличие денег в бюджете. Новый состав белорусского Совмина, возглавляемый Сергеем Румасом, зарплаты увеличил, но это оказалось чуть ли не единственным отступлением от линии предшественников. В остальном в стране сохраняется жесткая денежная политика, подобная той, которую в США в годы Великой депрессии осуществлял президент Герберт Гувер (см. «Директор» №1/2020, «Американский рецепт для белорусской экономики»).

Беларусь не так богата, чтобы позволить себе профицитный бюджет.

Деньги есть!

В России также принято решение ослабить жесткую бюджетную политику лишь частично. Правительство Д.Медведева постоянно твердило, что денег в стране нет. Поэтому для того, чтобы найти средства на финансирование президентских распоряжений по подъему экономики и повышению уровня жизни, оно сокращало доходы населения. Вначале был повышен пенсионный возраст, а затем увеличили НДС. При этом бюджет был профицитным, а правительство и Банк России создали золотовалютные резервы на сумму более 500 млрд долл. Более того, в прошлом году даже официальные расходы российского бюджета оказались недофинансированными примерно на 1,1 трлн росс. руб., хотя профицит составил около 2 трлн руб.

Похоже, что после такого «достижения» терпение В.Путина лопнуло, и он вежливо предоставил правительству возможность подать в отставку. Д.Медведев ушел в «почетную ссылку» на специально созданную для него должность в Совете безопасности, а на его место был назначен глава налоговой службы Михаил Мишустин, ведомство которого, в отличие от многих других, исправно выполняло поручения президента. Бывший вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов потерял свой первый пост, на который был назначен бывший советник президента Андрей Белоусов, известный как сторонник увеличения финансирования национальных проектов. Он даже пытался экспроприировать на эти цели средств российских олигархов.

М.Мишустин сразу же заявил, что деньги в бюджете на выполнение национальных проектов есть. Имеются средства и на выполнение дополнительных поручений президента, которые тот озвучил в послании Национальному собранию 15 января. Это меры, направленные на увеличение доходов различных слоев населения, в частности, на увеличение материнского капитала.

Данные шаги - вполне в духе Нового курса Франклина Рузвельта, который вывел страну из Великой депрессии, резко увеличив государственные расходы и установив дефицитный бюджет. Хотя Путин пока действует не так решительно, как Рузвельт. Российский бюджет остается профицитным: по оценке Минэкономразвития, на реализацию инициатив президента потребуется около 0,6 млрд руб. в год, что намного меньше ожидаемого профицита.

Не совсем последователен и М.Мишустин. С одной стороны, он собирается повысить благосостояние граждан, создать систему социальной адресной помощи и т.д. С другой - считает необходимым сохранить макроэкономическую сбалансированность, т.е. аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств и сохранить инфляцию в пределах 4%. Другими словами, новый премьер не собирается делать бюджет дефицитным, хотя и не против использования профицита. Более того, судя по всему, главные причины бедности и отсталости экономики России Мишустин устранять не собирается. В частности, он заявил, что не будет отменять плоскую шкалу налогообложения и пенсионную реформу. Тогда как Франклин Рузвельт в свое время нашел возможность увеличить налоги на богатых и пенсии для бедных.

Симптоматично и то, что Силуанов остался на посту главы Минфина, хотя он, как и Медведев, является противником траты резервов. Сохранила свой пост и глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая настроена копить резервы, кажется, до бесконечности. Таким образом, можно ожидать, что увеличение объемов государственного финансирования в РФ окажется довольно умеренным и кардинального изменения экономической ситуации в стране не произойдет. Национальные ресурсы будут по-прежнему перераспределяться в пользу олигархов, хотя и не в столь значительной степени как сейчас.

Страна для людей или люди для страны?

Несмотря на половинчатый характер объявленных российских реформ, они окажут значительное влияние на Беларусь.

Первое последствие состоит в силе примера. Ведь и в Беларуси республиканский бюджет выполняется со значительным профицитом (в 2018 г. он составил 4,7 млрд руб., а в 2019-м - 3,2 млрд). То есть значительные ресурсы изымаются из экономики, причем это сознательная политика правительства, несмотря на то что она приводит к сокращению темпов роста ВВП и уровня жизни населения.

У нас сейчас идет дискуссия между сторонниками такой политики и ее противниками. Но она осуществляется «под ковром» - чиновники не выносят ее на обсуждение, опасаясь, возможно, привлечь внимание к самому факту того, что правительство копит резервы за счет сокращения доходов населения. Так, например, 16 января, буквально на следующий день после отставки правительства России, в Минске состоялось заседание в расширенном составе Консультативного совета при Национальном банке Беларуси, под руководством Павла Каллаура. Он проинформировал, что активный диспут по проблематике устойчивого экономического развития ведется на разных уровнях экономической власти, в академической и экспертной среде.

Пока в рамках этого «диспута» публично представлена только точка зрения Нацбанка, которая не совпадет с Новым курсом Рузвельта. Согласно позиции главного банка страны, фундаментом долгосрочного экономического роста объявляется монетарная и финансовая стабильность, которая обеспечивается жесткой денежно-кредитной политикой: высокими ставками по рублевым кредитам и профицитным бюджетом. Правительство в таких условиях ищет точки роста и ждет от них чуда, одновременно забирая из экономики в резервы колоссальные финансовые ресурсы (профицит бюджета в размере 3,2 млрд. руб. - это, между прочим, 13% доходов республиканского бюджета).

Американского опыта, похоже, никто не замечает. Нет и понимания того, что перед тем как искать точки роста, Беларуси надо определиться с самым главным: строим мы государство для людей или строим людей для государства. Если мы выбираем первое, то следует осуществлять реформы типа Нового курса, не опасаясь дефицита бюджета, а стабильность финансов - обеспечивать другими инструментами. Беларусь не так богата, чтобы позволить себе профицитный бюджет. А фундаментом долгосрочного экономического роста у нас, как и в других странах, является не финансовая стабильность, а принципы социального либерализма, конкретизированные в теориях социальной рыночной экономики и прогрессивного капитализма.

Россияне планируют уравнять минимальную заработную плату с бюджетом прожиточного минимума.

Но пока правительство и Нацбанк этого не понимают, как не понимало и правительство Д.Медведева. Новый Кабинет Министров РФ тоже еще не осознал, что ему надо делать, но в качестве точек роста здесь рассматривают чуть ли не всю экономику, и собираются активно тратить на ее развитие бюджетные деньги. То есть на деле россияне пытаются действовать в духе Нового курса. Это пример для Беларуси, которой хочешь - не хочешь, но придется задуматься о сокращении профицита бюджета и поддержке тех же отраслей экономики, что и в России.

Пока же наше правительство решило сосредоточиться на ИT-сфере. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 31 января на пленарном заседании форума «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алматы сообщил, что эту сферу в Беларуси определили как национальный приоритет развития и поставили амбициозную цель по созданию ИT-страны. Все это, конечно, следует делать, но тут, пожалуй, уместно вспомнить высказывание Ленина о том, что коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны. Электрификацию мы осуществили, но коммунизм так и не наступил. Цифровизация по сути является современным аналогом электрификации. Она, безусловно, принесет стране большую пользу, но фундаментальные проблемы с собственностью и справедливым распределением национального богатства не решит. Национальным приоритетом развития успешной Беларуси может быть только одно: создание общества всеобщего благоденствия и равных возможностей.

Пора менять Конституцию?

В России новое правительство также ориентируется на развитие ИT-сферы, но это только одна из множества точек роста, на которые будет увеличиваться государственное финансирование. И это тоже будет иметь для Беларуси значительные последствия, причем как положительные, так и отрицательные.

С одной стороны, оживление во многих сферах российской экономики приведет к увеличению спроса на белорусские товары и услуги в России. С другой - Михаил Мишустин собирается стимулировать отечественных производителей, следовательно, их конкуренция с белорусскими усилится. Нашему селу россияне явно помогать не будут, более того, они вполне могут постараться создать препятствия сбыту белорусских товаров в России. сохраняя при этом хорошее отношение к Беларуси: как говорится, бизнес есть бизнес, ничего личного.

Поэтому многое зависит от того, как будут восприниматься белорусские компании в России. Если отношения между двумя странами не наладятся, то они могут стать «чужими», а это означает, что возможности на российском рынке для них будут снижаться. Это серьезная проблема, которая в рамках существующих идеологических установок руководства двух стран кажется неразрешимой. Оптимальный выход для нас в такой ситуации - реформирование системы государственного управления в соответствии с принципами социального либерализма таким образом, чтобы она опиралась не на сильную личность, а на сильные экономические и социальные институты. Эти институты одинаковы для всех стран, что обеспечивает возможность интеграции Беларуси на равной основе не только с Россией, но и с европейскими странами и США, где как раз подобная система госуправления и реализована.

В России принято решение частично ослабить жесткую бюджетную политику и увеличить финансирование экономики.

Россия, как показала смена ее правительства, уже движется по пути создания такой системы управления. Владимир Путин предложил внести в Конституцию изменения, которые находятся в рамках социального либерализма и тоже напоминают действия Рузвельта. Тот предлагал принять специальный билль об экономических правах, а Путин в своих поправках предложил закрепить в Конституции некоторые экономические права. В частности, уравнять минимальную заработную плату с величиной прожиточного минимума. Кроме того, в России усиливается принцип разделения властей. И хотя это делается еще и для того, чтобы Путин мог сохранить свое влияние в случае ухода с поста президента, в целом это позитивные изменения. Они также являются положительным примером для Беларуси, которой предстоит осуществить нечто подобное в ближайшие годы. И в этом случае мы могли бы пойти намного дальше, чем Россия, где сделан только первый шаг в правильном направлении.