Возможна ли функциональная и, вместе с тем, гибкая ERP-система?

Российская компания разработала недорогой аналог ERP-платформы, не уступающий продуктам ведущих мировых вендоров.

Уже много лет комплексное ИТ-решение ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) - стандарт и основа современного предприятия. Русское название системы так и не прижилось, возможно, потому, что до сих пор не было и самого российского или белорусского решения, которое бы всех устраивало. Зарубежные ERP - это высокая цена, сложности локализации, дорогие специалисты и, наконец, неизбежные вопросы по части безопасности. Ведь мировую конкуренцию никто не отменял, и чувствительные для предприятия и отрасли данные, с которыми имеет дело ERP-система, теоретически даже могут быть использованы внешними игроками и разработчиками.

Так быть иль не быть ERP?

Конечно, быть! Цифровую трансформацию невозможно отменить. Технологии открывают новые горизонты для предприятий. Важно, чтобы ERP-система как цифровая платформа «жила» вместе с предприятием и трансформировалась в соответствии с его стратегией и задачами. Востребованы развитая функциональность и масштабируемость с одновременной гибкостью при меньшей стоимости относительно зарубежных ERP-систем.

Стоимость владения ERP складывается из:

1) стоимости лицензий (правовой аспект);

2) стоимости внедрения (в рамках которого часто значительно изменяются бизнес-процессы компании, проводятся организационные преобразования, разработка и изменение нормативно-справочной информации и т.д.);

3) стоимости поддержки системы.

ИT-специалисты любят повторять: «Если автоматизировать хаос, получится просто автоматизированный хаос!». Отсюда понятно, что типичные проблемы внедрения ERP-систем определяются зрелостью бизнес-процессов на предприятии. В первую очередь - это выражается в качестве имеющихся справочников, таких как состав изделия, описания реальных технологических процессов и нормативов, справочники и классификаторы ТМЦ, описания контрагентов и т.п. Во вторую очередь это выражается в качестве учета: наличие культуры регистрации в реальном времени фактов хозяйственной жизни, движения ТМЦ, производства и т.д. Источником проблем также является отсутствие опыта внедрения у операционного и финансового менеджмента предприятия. Это часто приводит как к увеличению сроков проектов, так и к лавинообразному нарастанию (и/или изменению) требований к создаваемой системе в ходе проекта. В результате проекты часто заходят в тупик, а предприятие остается без комплексной системы.

ИT-специалисты любят повторять: «Если автоматизировать хаос, получится просто автоматизированный хаос!».

И, конечно, нельзя не принимать во внимание влияние профессионализма и опыта команды по внедрению. С этим вплотную соприкасаются вопросы сопровождения. Поставщик решения (вендор) должен обладать собственной службой поддержки, системой учета обращений, отслеживать изменения законодательства, оптимизировать процессы в новых версиях системы и распространять обновления. Развитое сопровождение - важная часть жизненного цикла разработки промышленного решения. Кстати, именно в этом проявляются плюсы тиражируемого решения в сравнении с разработкой на заказ. Как правило, в случае с заказным ПО для конкретного клиента сопровождение не выстроено в соответствии со всеми перечисленными требованиями.

Ма-3 - решение мирового уровня, доступное в Беларуси

Краткий обзор проблем внедрения ERP-систем дает понять, что борьба за клиента на этом рынке продолжается. Новый игрок - система «Ма-3» мирового уровня, при разработке которой российская компания «Национальная платформа» постаралась учесть все достоинства существующих систем и избежать их недостатков.

«Ма-3» может использоваться как на небольших предприятиях, так и в средних и крупных организациях различных отраслей.

В данной ERP-системе реализовано функциональное решение по финансово-хозяйственной деятельности, включая управление персоналом и кросс-функциональные решения, решения для управления проектами, производством, качеством, техническим обслуживанием, логистикой, складами, взаимоотношениями с клиентами (CRM), расширенное бюджетирование и т.д. Отраслевую специфику предприятий покрывают вертикальные решения для компаний различных отраслей: для компаний, предоставляющих услуги, для логистических компаний, для производственных предприятий и др. В «Ма-3» все интегрировано в одной системе. Важное преимущество - гибкость индивидуальных настроек под конкретные потребности: от простого изменения в существующих стандартных процессах до разработки функционально нового модуля.

«Ма-3» может использоваться как на небольших предприятиях, так и в средних и крупных организациях различных отраслей. Производительность и функциональные возможности позволяют использовать систему как основу для дальнейшей цифровой трансформации предприятия вне зависимости от отрасли. На платформе «Ма-3» можно управлять всеми сферами бизнеса, начиная с движения денежных средств и заканчивая конкретными потребностями отрасли. Сегодня прототип системы используют в своем бизнесе крупные производственные предприятия, сельскохозяйственные компании, компании энергетической отрасли, телекоммуникационные, а также предприятия других отраслей.

Генеральный директор компании «Национальная платформа» Андрей Зарипов отмечает:

- Скорость разработки и релиза новых продуктов у мировых вендоров выше: это связано с большими бюджетами, которые компании вкладывают в развитие новых продуктов, экспертизой команды и т.д. В связи с этим существует трудность: в полной мере заместить функциональные и технологические возможности ПО. Чтобы предоставить рынку высококонкурентную ERP-платформу и быть уверенными, что наши клиенты получат производительную и функциональную систему, сопоставимую с мировыми лидерами, мы разработали наш продукт в рамках передачи от иностранных партнеров технологий ERP-платформы. Это полностью соответствует рекомендациям Министерства связи и массовых коммуникаций РФ по коллективной разработке программного обеспечения. «Национальная платформа» - разработчик и обладатель исключительных прав на программный продукт «Ма-3», который включен в Реестр российского ПО.

Вендор «Национальная платформа» активно развивает партнерскую экосистему. Партнеры проходят обучение в Академии «Ма-3», участвуют в проектах внедрения и сопровождения совме­стно с командой «Национальной платформы» с тем, чтобы каждое внедрение было успешным.

О компании:

Компания «Национальная платформа», входящая в состав холдинга «Национальная компьютерная корпорация», основана в 2016 г. Ее цель - создание и поддержка ERP-системы «Ма-3». www.national-platform.ru.

Игорь КЛОКОВ

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