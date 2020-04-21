Ставка - на интенсификацию производства

Именно такую стратегию развития изначально выбрали в холдинге «Беларускалий-Агро». И не прогадали.

Справка «Директора»

С 2018 г. в состав холдинга входят 4 хозяйства: ООО «Беларускалий-Агро» - управляющая компания холдинга и ОАО «Новополесский» (Солигорский район), ОАО «Заболотский» и ОАО «Речень» (Любанский район). Основные направления деятельности - производство молока, мяса КРС, зерновых и зернобобовых культур. Общая земельная площадь - около 40 тыс. га.

Сергей АКУЛИЧ, директор ООО «Беларускалий-Агро» - управляющая компания холдинга «Беларускалий-Агро»

Холдинг «Беларускалий-Агро» создан в конце 2016 г. За прошедшее время его руководство подтвердило приверженность интенсивному пути развития, концентрируя усилия и ресурсы на приоритетных направлениях.

Например, ООО «Беларускалий-Агро» и ОАО «Новополесский» с учетом специализации лидируют в Солигорском районе по развитию животноводства, а ОАО «Заболотский» и ОАО «Речень» в Любанском районе - в области растениеводства. При этом не только стабильно занимают призовые места, но и соревнуются между собой.

Так, в прошлом году хозяйства «Беларускалий-Агро» нарастили объем производства валовой продукции по сравнению с 2018 г. на 122,9% в сопоставимых ценах, молока - на 108,7%, мяса КРС - на 117,9%.

С конца 2019 г. предприятия Солигорской зоны активно участвуют в торгах молочным сырьем на БУТБ, что более чем на треть увеличило месячную выручку от реализации продукции. Сейчас к ним присоединились и хозяйства Любанской зоны.

В прошлом году хозяйства «Беларускалий-Агро» нарастили объем производства валовой продукции на 122,9% по сравнению с 2018 г.

В холдинге уделяют постоянное внимание реконструкции и строительству МТФ в хозяйствах, совершенствованию материально-технической базы, регулярно обновляют технику. По словам Сергея Анатольевича, сейчас готовится пакет документов для участия в программе Банка развития по строительству крупной МТФ в ОАО «Новополесский». В дальнейших планах - реконструкция комплекса в ОАО «Речень» и других объектов.

Общества холдинга планируют нарастить объемы производства до 200 т молока в сутки, что позволит в перспективе рассмотреть возможность строительства молочного завода. А после ввода в строй летом зерносушильного комплекса в общей технологической цепочке с комбикормовым заводом и свинокомплексом «Заболоть» можно говорить о создании в холдинге «Беларускалий-Агро» производства замкнутого цикла.

- У нас серьезные планы по дальнейшей реализации бизнес-плана до 2022 г.: увеличение объемов производства основных видов продукции, снижение ее себестоимости, повышение производительности труда и формирование других конкурентных преимуществ хозяйств, - подытожил С. Акулич.

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