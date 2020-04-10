Экспорт в минусе, импорт - наоборот

Какие причины привели к отрицательному результату во внешней торговле Беларуси в 2019 г.

Основной вывод экспертов: развитие ситуации на мировых рынках сырья и энергоносителей вкупе с ухудшением условий поставки газа и нефти из России ставит Беларусь перед настоятельной необходимостью технической модернизации и ускоренного внедрения инноваций.

По данным Нацбанка, наша страна снизила экспорт товаров и услуг относительно уровня 2018 г. на 0,7% - до 41,965 млрд долл. А вот импорт за отчетные 12 месяцев вырос на 2,1% - до 42,2 млрд долл. Хотя внешнеторговый оборот товаров и услуг за рассматриваемый период и увеличился на 0,7% - до 84,174 млрд долл., сальдо внешней торговли Беларуси товарами и услугами сложилось отрицательное в размере 243,4 млн. В 2018 г. оно было положительным и составило 931,8 млн.

Основной вклад в общий отрицательный результат внесло сокращение на 3,3% - до 32,314 млрд долл. экспорта товаров при одновременном увеличении импорта на 1,3% - до 36,391 млрд. Это привело к росту отрицательного сальдо во внешней торговле товарами в 1,64 раза: с 2,502 млрд долл. до 4,076 млрд. Внешнеторговый оборот товаров при этом сократился на 0,9% - до 68,705 млрд долл.

По данным Нацбанка, экспорт товаров и услуг в 2019 г. снизился до 41,965 млрд долл.

Основными группами экспортных товаров для Беларуси в 2019 г. стали продукты нефтехимии, нефтепродукты, химические волокна, шины, калийные и азотные удобрения, металлопродукция, сельскохозяйственная и грузовая техника, мясомолочные изделия, сахар и другая продукция агропромышленного комплекса. Основной объем импорта составили нефть, газ, минеральное сырье и комплектующие изделия для машиностроения.

Провал в экспортных поставках товарами оказался настолько большим, что его не удалось компенсировать (как это было в прошлые годы) положительным результатом во внешней торговле услугами, общий объем которой вырос на 8,8% - до 15,468 млрд долл. Экспорт услуг относительно уровня 2018 г. увеличился на 9,3% - до 9,65 млрд. Импорт - на 7,8% - до 5,817 млрд долл. Положительное сальдо поднялось с 3,434 млрд долл. до 3,833 млрд.

Из общего объема белорусского экспорта в 2019 г. на долю ЕАЭС пришлось 44,2% (в 2018 г. - 41,1%), в том числе России - 41,2% (38,3%), ЕС - 25,5% (30%), остальных стран мира - 30,3% (28,9%). Поставки в Беларусь из стран ЕАЭС составили 56,3% общего объема импорта (в 2018 г. - 59,2%), в том числе из России - 55,9% (58,8%), ЕС - 18,5% (18,3%), остальных стран мира - 25,2% (22,5%).

Всего в 2019 г. Беларусь совершала внешнеторговые операции с 203 государствами. Отечественные товары поставлялись в 174 страны, ввоз продукции осуществлялся из 186. Главными партнерами Беларуси на внешнем рынке стали Россия (49,2% общего объема товарооборота), Украина (8,1%), Китай (6,2%), Германия (4,2%), Великобритания и Польша (по 3,6%), Литва (2%), Нидерланды (1,7%), Казахстан (1,4%), Италия, Турция, Бразилия и США (по 1,2%).

Внешнеторговое сальдо Беларуси в 2019 г. оказалось отрицательным в размере 243,4 млн долл.

По данным посольства Беларуси в России, которые опубликовало агентство БелТА, двусторонний товарооборот в прошлом году составил 35,55 млрд долл., снизившись на 0,5% к 2018 г. (Самый высокий уровень торговли между двумя странами был достигнут в 2012 г. - 43,86 млрд.).

Экспорт белорусских товаров на рынок РФ в 2019 г. достиг 13,569 млрд долл. (104,5% к уровню 2018 г.). Основными товарными позициями стали сыры и творог - 6,9% от общего объема поставок в Россию, грузовые автомобили - 5,5, сливочное масло - 2,7, тракторы и седельные тягачи - 2,4, части и принадлежности для автомобилей и тракторов - 2,2, мебель - 2,1, молоко и сливки сгущенные и сухие - 1,9, свежая и охлажденная говядина - 1,6, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - 1,6%. В прошлом году структура экспорта пополнилась 28 новыми товарными позициями на сумму порядка 290 тыс. долл., по которым в 2018 г. поставки в Россию не осуществлялись.

Импорт товаров из РФ достиг 21,983 млрд долл. (97,2% к уровню 2018 г.). В его структуре преобладали сырая нефть (включая газовый конденсат) - 29,9% всех товарных поставок, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды - 12, легковые автомобили - 4,3, отходы и лом черных металлов - 1,5%. В результате в двусторонней торговле товарами в 2019 г. для нашей страны сложилось отрицательное сальдо в размере 8,414 млрд долл. (на 1,219 млрд меньше уровня 2018 г.).

Что касается торговли услугами, то в январе-ноябре 2019 г. их экспорт в РФ составил 2,65 млрд долл., что ниже, чем за аналогичный период 2018 г. на 6,4%. На 0,8% - до 1,49 млрд уменьшился и импорт услуг из России. В результате сложилось положительное для Беларуси сальдо в размере 1,16 млрд долл.

Оценивая развитие негативных тенденций во внешней торговле Беларуси, эксперты отмечают высокую зависимость от динамики мировых цен на сырьевые товары и энергоносители и не в меньшей степени от постоянно ухудшающихся условий поставки газа и нефтепродуктов из России. Это притом, что белорусские предприятия сегодня часто не успевают перестраиваться в соответствии с требованиями мирового рынка. Как технологически, так и в плане маркетинговых стратегий.

Выход - в ускоренном развитии науки и инноваций, увеличении во внешней торговле удельного веса наукоемких и энергосберегающих производств параллельно со снижением доли экспортно-импортных операций с сырьевыми товарами и энергоносителями. Это позволило бы белорусской экономике лучше адаптироваться к потрясениям на мировых рынках, которые в последнее время приобретают практически регулярный характер.

Александр АЛЕСИН

Ссылки по теме:

Экспорт услуг поддержал сальдо ...

На повестке - структурные преобразования