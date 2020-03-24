На повестке - структурные преобразования

На заседании Совмина премьер-министр Сергей Румас признал верность экономических прогнозов экспертов, в том числе международных: в 2019 г. не удалось достичь запланированного роста ВВП.

По мнению академического директора Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Екатерины Борнуковой, стране необходимы структурные преобразования: «Отечественная экономика растет очень медленно. Конечно, ситуацию можно оправдать случаем с «грязной» российской нефтью, ремонтом на «Беларуськалии» и прочими факторами, однако все равно наш потенциал ниже желаемого. В 2017 г. Беларусь выходила из кризиса, пройдя восстановительный период. Однако циклическая динамика закончилась, и сейчас мы имеем долгосрочный темп роста 1,2% ВВП вместо запланированных 4%. При отсутствии реформ не стоит ждать улучшений, так и увеличения инвестиций».

Из позитивных результатов года она отметила достижение определенного роста доходов и средней зарплаты в 500 долл.

В целом эксперты считают одним из главных позитивных моментов прошлого года сохранение определенной макроэкономической стабильности, а также отмечают, что работа Павла Каллаура и его команды неизменно повышает доверие к Нацбанку.

Как подчеркнул старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский, самое главное - мы смогли сохранить стабильный и низкий уровень инфляции.

Готовимся к новым вызовам

Прогнозы экспертов, в том числе международных, на этот год неутешительны. В частности, в макроэкономическом обзоре Европейского банка реконструкции и развития отмечается, что в 2020 г. белорусская экономика прирастет всего на 1,2%. По мнению Л. Львовского, реальный рост ВВП составит от -1 до +1%.

По словам Е. Борнуковой, неопределенность в нефтяном вопросе негативно скажется на ситуации в целом. Сегодня, когда вроде бы есть определенные договоренности с Россией, на самом деле неясно, сколько сырья и по какой цене удастся купить у нефтедобытчиков, а также не возникнут ли политические препятствия на переговорах.

Медленный экономический рост может негативно отразиться на бизнесе в силу падения потребительского спроса. Хотя, как считает Е. Борнукова, есть надежда, что в год выборов как минимум вырастут зарплаты бюджетников, пособия, пенсии и это простимулирует спрос.

Кроме того, есть риск попадания в долговой кризис. Если раньше были договоренности с Китаем, выходы на российский фондовый рынок, то в 2020 г. пока неясен источник финансов. Остается вопрос, насколько внешние рынки евробондов и КНР готовы поддержать Беларусь в новой реальности.

На обслуживание и выплату госдолга в 2020 г. Беларусь должна направить почти 8 млрд руб.

«В прошлом году госдолг снизился, но проблема в том, что по плану Беларусь должна направить на его обслуживание и выплату почти 8 млрд руб. Из них около 3 млрд подлежат рефинансированию, а это значит, что мы должны взять новые кредиты. Раньше основным источником финансов была Россия, несмотря на предпринятую диверсификацию», - отметила Е. Борнукова.

Л. Львовский не ожидает в этом году серьезных экономических реформ и оперативных решений со стороны правительства Беларуси. Правда, в базовый сценарий, вероятно, добавится негативная корректировка из-за неопределенности в отношениях с Россией. По его мнению, из-за этого белорусские предприятия начнут все больше задумываться о диверсификации рынков сбыта.

«По-видимому, придется привыкать к новым нормам поставок нефти. Это, безусловно, негативно отразится на отечественном экспорте, бюджете и росте ВВП. Кроме прямых потерь стоит учесть и тот факт, что ряд белорусских предприятий занимаются довольно низкоэффективным производством, завязанным на дешевое топливо. И если цены на него начнет приближаться к мировым, то больше не смогут конкурировать с зарубежными производителями, а некоторые не удержатся на плаву», - отметил эксперт.

Внешняя торговля: не избежать дисбаланса

Правительству Беларуси в 2019 г. была поставлена задача обеспечить рост ВВП, в том числе за счет экспорта товаров и услуг. Вместо запланированных 5,4%, по словам исполнительного директора аналитического центра «Стратегия» Ярослава Романчука, в результате получилось падение на 0,7%. В 2018 г. этот показатель увеличился на 15,5%, в 2017-м - на 22,1% после падения в 2016 г. на 8,7%. В итоге в прошлом году страна не дотянула до объема экспорта товаров 2014-го 3,1 млрд долл., хотя экспорт услуг в 2019-м превысил аналогичный показатель на 1,66 млрд.

В этом году страна рискует потерять более 5 млрд долл. экспорта.

По словам Е. Борнуковой, торговля услугами немного исправила ситуацию с ухудшением баланса внешней торговли Беларуси - ростом импорта при снижении экспорта, однако не полностью. Изменился курс доллара и произошла небольшая девальвация белорусского рубля: «Драматических событий не ожидается в силу того, что у нас плавающий курс, и рыночные механизмы смягчают колебания. Однако очевидно, что не стоит надеяться на восстановление курса национальной валюты, если не будет позитивных новостей по нефти. Перед белорусской экономикой стоят серьезные вызовы».

Я. Романчук считает, что в 2020 г. страна рискует потерять более 5 млрд долл. экспорта, и важным фактором в этом отношении является ухудшение отношений с Россией.

«Внешнеторговые показатели Беларуси настораживают. В 2019 г. отечественные производители продали продукции на 6,4 млрд долл. меньше, чем в страну ввезли из-за рубежа. Дефицит торговли товарами превысил 10% ВВП. Это уже много. 21,5% белорусского товарного экспорта - минеральные продукты, или более 7 млрд долл. в прошлом году. Для сравнения: в 2018 г. - 8,7 млрд (25,8%). В условиях неопределенности с Россией по нефти и нефтепродуктам, в 2020 г., когда до минимума снизится прибыльность переработки углеводородов, данная статья внешних поставок может сократиться на 2-3 млрд», - подчеркнул экономист.

Согласно его мнению, экспорт продукции химической промышленности и каучука, включая химические волокна и нити, также сильно зависит от стоимости сырья, получаемого в результате переработки нефти. Статистика говорит о том, что в 2019 г. ее внешние поставки составили 6,36 млрд долл. (19,3% от общей всего экспорта товаров).

По прогнозу Я. Романчука, при подорожании сырья часть химической продукции также станет неконкурентоспособной на внешних рынках, что может привести к потере по данной позиции более 1 млрд.

Что касается черных металлов, то в 2019 г. сумма реализованной отечественными производителями продукции составила 2,4 млрд долл. (7,3% от общего показателя). И здесь критическим показателем стали цена электроэнергии и условия поставок из России. В варианте негативного сценария есть риски снижения экспорта по данной статье на 0,3-0,5 млрд.

Кроме того, ухудшение условий торговли с Россией, рост энергетических издержек, конкуренция на соседнем рынке могут обернуться сокращением экспорта машин, оборудования и транспортных средств порядка на 0,7-1 млрд долл. При этом в 2019 г. этот сегмент принес Беларуси 5,8 млрд (17,6%).

В 2019 г. импорт превысил белорусский экспорт на 6,4 млрд долл.

Особенно чувствительным направлением нашей экспортной политики Я. Романчук считает продовольствие. В 2019-м его объем достиг почти 5,5 млрд долл. (16,6%). И дело не в санкционной продукции, а в накачивании государственными финансами российских сельскохозяйственных производителей. В условиях гораздо меньших ресурсов бюджета Беларусь все менее конкурентоспособна.

«В ситуации, когда более 60% отечественных сельскохозяйственных организаций без господдержки убыточны, когда практически гарантировано повышение стоимости энергии и других товаров для производителей отрасли, удержать позиции на российском рынке Беларуси будет очень сложно. При негативном сценарии, сокращение продаж сельскохозяйственных товаров в 2020 г. составит 0,5-0,8 млрд долл.», - отмечает Я. Романчук.

Он уверен, что без структурных изменений, радикального улучшения условий для внутренних и внешних инвесторов, сокращения налогового и регуляторного бремени в 2020 г. товарный экспорт может снизиться на 5-5,3 млрд долл. При этом заменить такой провал экспортом услуг в краткосрочной перспективе невозможно.

Эксперт резюмирует, что 2020 г. станет испытанием для отечественной экономики - страна впервые окажется без поддержки России: и финансовой, и информационно-дипломатической. А пока ясной стратегии нейтрализации внешнеэкономических вызовов у Беларуси нет.