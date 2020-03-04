ГКНТ: Беларусь вышла в лидеры по инновациям

Председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин сообщил, что наша страна значительно опережает партнеров по ЕАЭС по выпуску высокотехнологичной продукции.

По данным ГКНТ, объем экспорта наукоемкой высокотехнологичной продукции, произведенной в Беларуси, по итогам 2019 г. должен превысить 14,7 млрд долл. За 11 месяцев 2019-го его доля составила 35,6%, что на 2,5 п.п. выше аналогичного периода 2018 г. Экспорт услуг в области платы за пользование объектами интеллектуальной собственностью по итогам года превысил 100 млн. долл.

По показателю наукоемкости и высокотехнологичности продукции Беларусь опережает всех членов ЕАЭС (в России - 17%) и находится на уровне ряда европейских стран - Норвегия (29,4%), Литва (31,6%), Болгария (32%), Турция (33,1%) и Португалия (36,3%). В 2019 г. в Глобальном индексе инноваций наша страна заняла 72-е место, повысив свой рейтинг на 14 позиций.

Как сообщил Александр Шумилин, в соответствии с Указом Президента Беларуси в госпрограмму инновационного развития на 2016-2020 гг. включен 121 проект по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для страны. Около трети из них базируются на V-VI технологических укладах. В январе-сентябре 2019 г. в рамках программы 20 заказчиками осуществлялась реализация 98 проектов, в том числе по заказу НАН Беларуси -11.

Как считают в ГКНТ и НАН, эти успехи тесно связаны с увеличением объемов затрат на выполнение исследований и разработок. За последние три года объем внутренних расходов на НИОК(Т)Р в Беларуси увеличился с 475,3 млн руб. в 2016 г. до 739,3 млн в 2018 г. (+28,9% в сопоставимых ценах). В 2019 г. на финансирование научных исследований и разработок из республиканского и местных инновационных фондов было направлено почти 76 млн руб., или на 18% больше, чем в 2018 г.

Полностью статья В. Буранова «Ключ от будущего» доступна в печатной версии журнала «Директор» №1/2020.

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