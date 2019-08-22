Правительство изменило правила реализации научно-технических программ

Впервые акцент сделан не только на научной новизне, но и на рыночной востребованности продукции.

С 25 октября 2019 г. конкурсными комиссиями по научно-техническим проектам будут выступать государственные экспертные советы соответствующего профиля. Ранее для этого ГКНТ создавал координационные советы. При этом введена норма, по которой предварительный перечень заданий формируется с учетом наличия не только патентных, но и маркетинговых исследований.

- К сожалению, научный процесс длительный и зачастую, пока создается разработка, меняется рынок. Продукция становится невостребованной. Сегодня обязательное условие - прежде чем вкладывать государственные ресурсы, нужно провести маркетинговые исследования. Это станет одним из условий получения средств , - пояснил председатель ГКНТ, доктор экономических наук Александр ШУМИЛИН.

Кроме того, представляемые на конкурс и государственную научно-техническую экспертизу проекты подлежат согласованию с органами госуправления. Постановлением Совета Министров от 18 мая 2019 г. №309 усовершенствован порядок данной экспертизы. В частности, для перевода процедур в цифровой формат вводится понятие информационно-аналитическая система «Единая экспертиза», которая предназначена для использования всеми субъектами экспертного процесса. Исключение сделано для проектов с небольшим объемом финансирования, которые могут проходить только ведомственную экспертизу.

Также впервые определены существенные объективные обстоятельства, освобождающие исполнителя от ответственности в случае, если обязательства по выпуску инновационной продукции не выполнены. К ним отнесены чрезвычайные ситуации, принятие законодательных актов, решения международных организаций, запрещающих либо ограничивающих изготовление или реализацию определенных товаров, смерть физического лица - обладателя имущественных прав на результаты разработок, признание его недееспособным, ликвидация юридического лица-изготовителя товаров, создаваемых на основе инноваций, и др.

- Ранее бюджетные средства, выделенные на разработку, признавались неэффективно использованными, и подлежали безусловному возврату при невыполнении обязательств по объему выпуска продукции. Это не позволяло ученым браться за прорывные разработки, которые представляют большие риски. А перспектива именно за ними. Поэтому введен механизм освобождения от возврата денег по объективным причинам, - заявил А. Шумилин.

Руководитель ГКНТ сообщил, что общий объем финансирования предусмотренных на 2019 г. работ по заданиям НТП - 76,7 млн руб., в том числе 39,8 млн (51,9%) из бюджетных источников (из средств республиканского бюджета - 26,4 млн, из средств РЦИФ - 13,4 млн) и 36,9 млн (48,1%) - из собственных средств исполнителей.

Подробнее о новом порядке формирования и реализации НТП читайте в статье В. Буранова «Науке добавят маркетинга» в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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