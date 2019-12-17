Расширение перечня инновационных товаров

Вышедшее постановление Совмина от 11 декабря 2019 года № 852 расширило список инновационных товаров в Беларуси.

Перечень товаров был скорректирован с учетом приоритетов инновационного развития национальной экономики и изложен в новой редакции, уточнили в Госкомитете по науке и технологиям.

В список включили новые товары, прошедшие государственную научно-техническую экспертизу. В частности, в него вошли медицинская рефрижераторная центрифуга, мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ-диапазона, гибкие шахтные силовые кабели различных типоразмеров.

Изменения направлены на стимулирование выпуска инновационной продукции в нашей стране. Производители данных товаров в течение трех лет смогут пользоваться льготой по налогу на прибыль.

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу 1 января 2020 года.