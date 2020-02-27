Дефицит кадров, гибкий график и цифровые технологии…

Специалисты в области HR рассказали, что происходит на белорусском рынке труда.

Конкурс «Премия HR-бренд-2019» дал серьезную пищу для размышлений HR-службам белорусских компаний. Так, по словам директора проекта PAБOTA.TUT.BY Светланы Шапоровой, конкуренция на рынке труда за 11 месяцев 2019 г. составила в среднем 7,05 резюме на 1 вакансию. Она продолжает снижаться с 2016 года.

Поисками работы в прошлом году активнее всего занимались студенты и молодые специалисты, а также представители таких сфер, как «Продажи», «Транспорт и логистика», «Производство» и «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы».

Что касается нанимателей, то они чаще всего ищут специалистов из сферы продаж, информационных технологий и обычных рабочих. Причем, в отдельно взятом 3-м квартале 2019 г. количество вакансий в сфере «Рабочий персонал» даже опережало ИТ-отрасль! Лидируют по числу вакансий: «Продажи» (27,5% общего количества предложений), «Информационные технологии (12,8%), «Рабочий персонал (12%), «Транспорт и логистика» (10,8%) и «Производство» (9,8%).

По мнению специалистов в области HR, в 2020 г. по-прежнему будут особенно востребованы работники в ИТ-сфере и продажах. Дефицит кадров сохранится среди рабочего персонала: грузчики, слесари, комплектовщики и разнорабочие. Будет востребован и линейный персонал: кассиры, продавцы, администраторы и консультанты в магазинах, торговые представители.

Еще один из актуальных трендов - удаленная работа. В новой редакции Трудового кодекса, которая вступила в силу в январе 2020 г., впервые появились нормы, регулирующие отношения нанимателя и работника при дистанционной форме трудовых отношений. Это интересует многих соискателей, и наниматели в описании вакансий все чаще включают в них гибкий график либо возможность 1-2 дня в неделю работать из дома.

Полностью статью К. Вербицкой «HR-службы столкнулись с новыми вызовами» читайте в печатной версии журнала «Директор» №1/2020.

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