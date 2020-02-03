ИТ-компании недовольны подготовкой специалистов в белорусских вузах

По их мнению, проблема в самой системе обучения, которая не успевает за трендами этого быстро меняющегося рынка.

Информация о возможном создании в Парке высоких технологий «хайтек-университета» оказалась одной из самых резонансных в 2019 г. Сама эта идея вызвала в обществе бурную дискуссию и множество вопросов. Например: кому будет подчиняться новый вуз? Профильного министерства у нас пока нет, поэтому де-юре ИТ-сферу курирует Министерство связи и информатизации. А фактически функции министерства выполняет руководство ПВТ. К созданию «традиционного» учебного заведения в рамках Министерства образования «айтишники» относятся отрицательно, так как считают, что в этой системе нет нужных компетенций.

Глава экспертного совета ПВТ Александр Курбацкий отмечает:

- Большая часть компаний работает по следующей схеме. Заказы поступают в основном из стран Северной Америки и Западной Европы, равно как и спецификации на разработку программного обеспечения (ПО) и информационных систем (ИС), т.е. у нас массово формируются центры разработки. При этом зарплата программистов в такой модели существенно выше, чем на внутренних проектах. Но в последнем случае поддерживаются все этапы жизненного цикла разработки ПО и ИС, тогда как во многих зарубежных проектах - лишь некоторые. Соответственно, под эту же схему медленно подстраивалась и отечественная система ИТ-образования, а это как раз и опасно для страны. Мы потихоньку скатываемся к образованию по эксплуатации ПО и соответствующих систем. В университетах, где готовят ИТ-специалистов, много учебных центров и классов по Microsoft, Oracle, Cisco, SAP и т.п. Но это не научно-исследовательские центры, а банальные центры навыков, компетенций по простому кодированию, тестированию, внедрению и эксплуатации.

Иначе говоря, наша система образования готовит «ремесленников», чья главная задача - написание кода, а компетенции ограничены знанием азов промышленной сборки ПО. При этом основа образования в белорусском университете - классные преподаватели и учебные материалы в библиотеке. Как говорят в ИТ-компаниях, наши вузы с их системой медленного согласования учебных планов не успевают за рынком, проигрывая зарубежным университетам, где практикуются новые технологии обучения - дистанционное образование, образовательные онлайн-платформы и т.д.

- Готовить нужно не столько программистов для ИТ-компаний, сколько креативных людей - генераторов идей. Которые будут с помощью новых технологий придумывать новые решения и продукты для разных отраслей экономики, - считает юрист Денис Алейников, активно работающий с клиентами в сфере ИТ. - Итогом обучения должны стать стартапы и новые инновационные предприятия для разных секторов экономики.

По словам экспертов, на «ИТ-конвейеры» сейчас массово приходят новые кадры, способные выполнять лишь самые простые операции. И при этом остро не хватает инженеров в широком смысле - архитекторов, дизайнеров ИТ-систем. И «хайтек-университет» должен решить эту проблему.

Полностью статья И. Клокова «Хайтек-университет: инструмент для инноваций» доступна в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

Ссылки по теме:

Искусственный интеллект – шанс на прорыв в экономике

Восстание машин 4.0