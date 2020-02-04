Белорусский ИТ-университет может появиться уже в 2020 году

Зачем это нужно - разбираемся вместе с председателем Экспертного совета Парка высоких технологий (ПВТ) Александром КУРБАЦКИМ.

Как отмечают эксперты ИТ-индустрии, в 2019 г. в отрасли наблюдался резкий рост числа компаний вообще и компаний-резидентов ПВТ в частности. И это вызывает определенную настороженность, потому что количественный рост часто приводит к потере качества.

- Новые ИТ-компании - небольшие и, как правило, аутсорсингового типа. Для них важно, чтобы их сотрудники умели что-то делать «на конвейере», и они не задумываются о стратегических вопросах развития ИТ-индустрии , - замечает А, Курбацкий. - Стратегию понимают крупные компании - серьезные игроки. Они готовы даже к созданию собственных корпоративных университетов. Это мировой, быстро развивающийся тренд, он особенно заметен, например, в США. Там все крупные компании имеют корпоративные университеты, и даже выстраивают собственные модели образования.

Как говорит эксперт, сегодня тренды белорусской ИТ-индустрии совпадают с мировыми. Это - искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети... Многие компании пытаются использовать такие технологии. Здесь-то и обнаруживается нехватка кадров.

- Во многом именно поэтому у нас пока еще с трудом происходит поворот в сторону продуктовой модели, а образование, о котором я говорю, как раз на нее и ориентировано. Мы остановили «отток мозгов», но не остановили отток ярких специалистов. А для создания продуктовых моделей нужны именно такие профессионалы.

Поэтому сегодня мы стоим перед проблемой перестройки ИТ-образования. Сумеем это сделать - сможем быть эффективными и достичь весомых результатов. Надеюсь, что в 2020 г. мы стартуем с новым хайтековским университетом. Многое, да почти все, в ИТ упирается в образование. Если мы запустим этот проект или сеть взаимосвязанных проектов - это окажет эффект не только на ИТ-индустрию, но и на всю экономику, - уверен А. Курбацкий.

Подробнее об этом - читайте в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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