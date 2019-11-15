В ПВТ запущен новый образовательный проект

В рамках нового проекта запланировано открытие 100 STEM-центров по Беларуси.

В STEM-классах ученики смогут бесплатно заниматься программированием, робототехникой, 3D-моделированием, точными и естественными науками, развивать навыки инженерного творчества в дополнение к основным школьным занятиям. В 2020 г в новых центрах будут открыты новые образовательные направления: машинное обучение и искусственный интеллект, Art (современные направления в искусстве и дизайне), планируется изучение FinTech, а также применения высоких технологий в химии/биологии/медицине. Планируется, что всего будет открыто до 5 новых направлений. Реализацией проекта займутся Парк высоких технологий и ассоциация «Образование для будущего».

«Будет сильная система образования — будут таланты, дальнейший подъем ПВТ и всей страны. Я верю, что уже сейчас в наших STEM-классах учатся будущие основатели великих компаний и авторы революционных проектов, которые прославят Беларусь», — отметил директор администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

В пресс-службе ПВТ сообщили, 14 ноября 2019 г в средней школе №1 г. Дрогичина (Брестская область) состоялось открытие 17-го STEM-класса в Беларуси.

Источник: ПраймПресс