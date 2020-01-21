Рынок недвижимости: «живее всех живых»

В интервью журналу «Директор» старший аналитик Colliers International Сергей СЕНКЕВИЧ подвел итоги 2019 года.

- На столичном рынке жилой недвижимости в 2019 г. наблюдалась высокая активность покупателей , - отметил эксперт. - Вторичный рынок большинство месяцев демонстрировал значительно большее число сделок, чем в аналогичные месяцы предыдущего года. Даже в летний период, считающийся не самым успешным, если вообще не «мертвым» на рынке продаж жилья, было совершено на 15,6% больше сделок, чем летом 2018-го. На первичном рынке спрос также был активным, чему во многом способствовало снижение процентов по кредитам банков на финансирование жилищного строительства и покупку жилья, а также программы рассрочки от застройщиков.

Порадовал специалистов и рынок коммерческой недвижимости. Особенно - офисных помещений.

- Во-первых, вырос спрос на аренду. На пике, который пришелся на весну 2019 г., он достиг 120 тыс. кв. м GLA (валовой арендной площади). Во-вторых, порадовало предложение. Хотя ввод новых объектов и не дотянул до рекордного в этом плане 2014 г., но с GLA свыше 87 тыс. кв. м превзошел показатели 2018-го на 107%! - говорит С. Сенкевич.

Как отмечают в Colliers International, ставки арендной платы в 2019 г. оставались в основном стабильными. Рост наблюдался только в наиболее востребованном классе «В1» - в среднем на 3% за год, а ставки верхнего ценового диапазона - на 4,5%. При этом из-за высокого неудовлетворенного спроса вакантность оставалась крайне низкой. На смену «долевке» пришли факты покупки крупных качественных готовых офисов. Были сделки по приобретению качественных и дорогих площадей по 4 и более тыс. кв. м и даже свыше 10 тыс. кв. м.

Что касается рынка торговой недвижимости, то он хотя и оказался скромным по вводу новых объектов, но в то же время в городе стало меньше на один очень знаковый долгострой - ТРЦ Palazzo. Этот объект открыл и новый для столицы вид активных развлечений: здесь установлена iFLY аэротруба. Можно также отметить расширение списка представленных в Минске известных мировых брендов, в частности, магазинов H&M.

Подробнее об этом - читайте в печатной версии журнала «Директор» №12/2019.

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