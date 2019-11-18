Недвижимость в Беларуси продолжает дорожать

Цены на жилье растут не только в Минске, но и в регионах.

По данным агентств недвижимости, квартиры в столице дорожают уже 25-й месяц подряд, и средняя цена превысила 1300 долл. за квадратный метр. Но для Минска такие всплески - не редкость, а вот тот факт, что схожая динамика наблюдается в областных центрах, пригородах и других крупных населенных пунктах, свидетельствуют о серьезном тренде на рынке.

- Так, набирает популярность жилье в пригороде Минска. Все проекты, расположенные в радиусе 20 км от столицы, неплохо раскупаются. Причины - хорошие цены и нетиповые проекты: в основном это малоэтажная застройка (3-5 этажей), а цена «квадрата» в таких домах - до 1 000 долл., - говорит аналитик Realt.by Артем САХАРЕВИЧ. - Ситуация в регионах в целом похожа на столичную. Кредиты там тоже подогревают спрос, и в большинстве городов «квадрат» дорожает. В Бресте, например, рост цен за последний год обогнал минские показатели. Если в столице квартиры подорожали примерно на 4-5%, то в Бресте - на 9%. Город над Бугом скоро обгонит по стоимости жилья Солигорск. В обоих городах цена за «квадрат» колеблется у отметки 700-800 долл.

Как отмечает эксперт, самые низкие цены в регионах - около 400-450 долл. - в Бобруйске и Орше, а также в Мозыре. Но если в первых двух городах рынок жилья отражает не самое благоприятное экономическое положение, то в Мозыре - эффективно работает местный ДСК, который строит много дешевого жилья.

Кстати, если раньше государственные УКСы занимались в основном строительством льготного жилья, то сейчас они активно выходят на коммерческий рынок и довольно успешно конкурируют с частными компаниями в сегменте жилья эконом-класса, присматриваясь и к классу комфорт. Хотя в целом больше половины рынка жилой недвижимости контролирует так называемая «большая четверка» - Dana Holdings, «A100 Девелопмент», «Айрон» и «Тапас».

- В нынешнем году объемы ввода жилья в столице останутся примерно на прошлогоднем уровне. А если и вырастут, то незначительно, - считает А. Сахаревич. - Однако нужно понимать, что ввод жилья - это индикатор «старой» активности: те метры, которые сдаются сейчас, в большинстве своем уже давно проданы. Поэтому более объективной является оценка объемов текущего предложения, т.е. тех квартир, которые выставлены на продажу в новостройках, независимо от стадии строительства. По нашим подсчетам, на данный момент их около 7 тыс. (год назад было порядка 6,5 тыс.). Как видим, новое предложение пусть медленно, но увеличивается. Застройщиков устраивает нынешний уровень цен, и они постепенно активизируются.

Полностью обзор рынка жилой недвижимости, подготовленный А. Сахаревичем, доступен в печатной версии журнала «Директор» №10/2019.

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