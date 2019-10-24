Специалисты говорят о затишье на рынке недвижимости

На фоне разговоров о снижении объемов строительства жилья в столице, собственники держат цены в ожидании дефицита квартир.

Директор агентства недвижимости «БелЦТН» и почетный председатель ОО «Белорусская ассоциация «Недвижимость» Николай Простолупов называет ситуацию на рынке затишьем и объяснил это снижением доходов населения.

По мнению специалиста, покупательский спрос - отражение реальной экономической ситуации в стране. Сейчас это, прежде всего, замороженные доходы населения, а с учетом инфляции еще и их снижение. И затишье на рынке недвижимости объясняется именно этими факторами - уменьшением реальных доходов населения и отсутствием каких-либо дополнительных их источников.

При этом участники рынка отмечают еще одну причину, сдерживающую рост количества реальных сделок. Рынок недвижимости, как и любой другой, во многом подвержен психологическому влиянию его участников. И большую роль в этом играет распространение информации. Так как правительство заявило о планах снижения объемов строительства жилья в Минске и активизации застройки в городах-спутниках, продавцы квартир в столице предсказуемо перестали снижать цены в ожидании дефицита «квадратных метров».

Сегодня в базе выставленного на продажу в Минске жилья более 7 тыс. квартир, и их количество практически не уменьшается. В свою очередь «льготники», несмотря на снижение объемов кредитования, не спешат уходить на вторичный рынок. Потому что на «первичке» средняя стоимость строительства 1 кв. м жилья за счет всех источников финансирования в I полугодии 2019 г. составила 1 053 руб., а с использованием господдержки - 880.

Кроме того, Президент Беларуси подписал Указ №345 о продлении с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. срока действия программы семейного капитала. В соответствии с этим документом размер семейного капитала повышается до 22,5 тыс. руб., а направления его досрочного использования расширяются, исходя из потребностей многодетных семей в улучшении жилищных условий. Т.е. вскоре на рынок жилья могут выйти дополнительные финансовые средства.

Подробнее о ситуации на рынке жилой недвижимости читайте в статье И. Заимки «Белорусский бум: в поисках бенефициара», которая опубликована в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

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