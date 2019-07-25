Минск сможет финансировать строительство в городах-спутниках

Это станет возможным в ходе реализации Директивы Президента Беларуси №8 «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли».

Как сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей, белорусская столица сможет участвовать в финансировании объектов инженерной и социальной инфраструктуры городов-спутников после внесения изменений в Указ от 7.05.2014 г. №214. Сегодня, согласно законодательству, Минск не может выделять средства на проекты за пределами городской территории. А местные власти зачастую не располагают необходимыми для этого ресурсами.

Проект этого документа уже согласован с Мингорисполкомом и предусматривает возможность выделения средств из городского бюджета на строительство жилого сектора и инфраструктуры в городах-спутниках, в качестве которых сейчас рассматриваются Руденск, Смолевичи, Заславль, Фаниполь, Дзержинск и Логойск. При этом приоритет будет отдаваться тем населенным пунктам, кто имеет собственные строительные предприятия и организации.

Как сообщают в Министерстве архитектуры и строительства, план реализации Директивы №8 включает более 60 мероприятий. Среди приоритетных направлений - строительство квартир для многодетных семей и арендного жилья. В частности, жилищная программа предусматривает ежегодный ввод в эксплуатацию порядка 135 тыс. кв. м арендного жилья, в том числе за счет средств бюджета - не менее 90 тыс. кв. м.

Предположительно к концу 2019 г. в Беларуси должна быть сформирована единая электронная база данных строительных материалов, а также повторно применяемых проектных решений. Это делается с целью увеличить долю отечественной строительной продукции, используемой в строительстве к 2021 г. до 85%.

Кроме того, Директивой предусмотрена подготовка проектов Указов «О совершенствовании государственного регулирования в строительстве» и «О некоторых вопросах цифровой трансформации управления жизненным циклом объектов строительства». Как говорят в министерстве, они должны обеспечить сокращение количества и сроков проведения административных процедур, и повысить качество оказания строительных услуг на всех этапах строительной деятельности.

Полный текст статьи А. Снежиной «Директива №8: открываются новые перспективы» доступен в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.

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