Торговая недвижимость. Куда качнется рынок?

Еще несколько лет назад площади в торговых центрах стоили вдвое дороже жилья. Сейчас цены практически сравнялись.

Результаты совершенных в 2019 г. сделок свидетельствуют, что средняя цена кв. м торговых помещений составляет порядка 1 230 долл., что соответствует стоимости «квадрата» в жилых новостройках класса «Стандарт».

Как считает руководитель сектора торговой недвижимости «Твоя столица • Недвижимость для бизнеса» Артем Давидович, в ближайшем будущем, при условии сохранения стабильной экономической ситуации в стране, снижения цен на торговую недвижимость ожидать не стоит. Но и значительного потенциала для роста у них тоже нет. При этом по мнению эксперта, рынок торговой недвижимости будет все больше уходить от купли-продажи к аренде:

- Уже несколько лет для торговых операторов более предпочтителен механизм аренды торговых площадей, чем их покупка в собственность. Причина - нежелание привязываться к определенному месту и оставаться мобильными. В то время как в собственность торговые помещения приобретаются, в большинстве своем, с инвестиционной целью. При этом соотношение количества сделок по аренде и купле-продаже имеет значительный перевес в сторону аренды.

Основная доля сделок по аренде приходится на помещения площадью до 150 кв. м. При этом, сказать, что площади в торговых центрах являются наиболее желанными, нельзя. Многое зависит, во-первых, от профиля торгового оператора, а во-вторых, от успешности, а значит - посещаемости торгового центра. Поэтому нередки случаи, когда торговые помещения, расположенные на первом этаже жилого дома, могут представлять больший интерес - за счет постоянного трафика потенциальных посетителей. В то время как в торговый центр люди заходят в определенное время или дни.

В тех ТЦ, что находятся под единым управлением, арендовать площади не так просто. Даже если вас устроит стоимость аренды, которая может доходить до 100+ евро за кв. м на самые маленькие площади (островки) в самых проходных местах. Причина - в соблюдении единой концепции торгового центра. Не все арендаторы ей соответствуют. Средняя ставка аренды здесь находится на уровне 30-35 евро/кв. м с НДС за 80-150 кв. м.

Другая сторона монеты - торговые центры, в которых помещения принадлежат различным собственникам. За счет того, что ставки здесь невысоки и нет «кастинга» для арендаторов, снять там помещение гораздо проще. Но ажиотажного спроса на подобные помещения нет. Потому, что из-за отсутствия четкого зонирования определенных групп товаров, трафика посетителей там с каждым годом также все меньше. Посетителям сложно ориентироваться, и они предпочитают другие объекты. В таких торговых центрах средние ставки аренды начинаются от 8 евро/кв. м для 20-40 метровых помещений.

В торговых помещениях, расположенных на пешеходных улицах (street-retail), ставки аренды стартуют с 15 евро/кв. м и могут превышать отметку в 40 евро/кв. м с НДС, в зависимости от месторасположения, формата и площади.

В настоящее время в Минске насчитывается порядка 11,5 тыс. торговых объектов, совокупной площадью более 1,3 млн кв. м. При этом на долю торговых центров приходится порядка 50% площадей. Остальное - прочие торговые объекты различного формата и площади.

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