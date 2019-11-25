ИТ-компании взвинчивают цены на рынке аренды офисов

Найти хорошее изолированное помещение площадью 100-150 кв м. в нужном районе столицы стало проблемой.

По данным компании Colliers International, в прошлом году рынок офисной недвижимости вырос всего на 4% (+ менее 40 тыс. кв. м). Это вдвое меньше, чем в 2015-2016 гг.

В результате растущего спроса средний уровень вакантности в бизнес-центрах упал до 3-4%. Найти офис площадью 100-150 кв м. в нужном районе стало проблемой, а за помещения от 300 м порой разворачиваются настоящие «сражения» среди потенциальных арендаторов. Чаще всего их выигрывают ИТ-компании, стремительно расширяющие штаты. Естественно, все это на руку собственникам площадей - еще немного, и рынок вновь станет «рынком арендодателя», который будет диктовать условия и цены.

- В развитии рынка офисной недвижимости все большую роль играют ИТ-компании, - подтверждает учредитель ОДО «Белпромстрой» Александр Мурашко. - Они являлись активными потребителями офисной недвижимости даже в период кризиса. Во многом именно поэтому в данном сегменте не было такой большой «просадки» как в других сегментах рынка недвижимости.

Согласно данным отдела консалтинга и аналитики группы компаний «Твоя столица», в середине 2019 г. в Минске насчитывалось 129 бизнес-центров совокупной офисной площадью около 1 млн кв. м. А также - большое количество встроенных офисных помещений.

Но, разумеется, основной объем предложения генерируют все-таки бизнес-центры. И, как показывает статистика ProMetr.by, спрос на самые востребованные офисы класса «В» уже сказался на ценах. Если год назад средняя ставка аренды здесь составляла 12,5 евро, то сейчас - 13,2. В классе «С» за это же время аренда выросла с 9,2 до 10 евро. В «полулюксовом» и «люксовом» классах «В+» и «А» пока все относительно стабильно.

- Объективных предпосылок к ощутимому росту ставок аренды и цен до конца года мы не видим. Впрочем, как и к их снижению, - говорит руководитель «Твоя столица • Недвижимость для бизнеса» Руслан Орлов. - Существующий дефицит больших площадей в сегменте бизнес-центров в течение 2019 г. снизится, поскольку до конца года ожидается появление 40 тыс. кв. м новых площадей в бизнес-центрах. Поэтому градус дефицита будет постепенно уменьшаться. Не исключено, что в классе «В+» до конца года ставки предложения аренды поднимутся на 5-7%, но ставки по реальным сделкам скорее всего останутся на том же уровне.

Подробнее о ситуации на рынке коммерческой недвижимости читайте в статье Н. Загорского «Квадраты» для бизнеса становятся дороже», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №10/2019.

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