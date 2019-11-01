10 заповедей успешного руководителя

Управляющий партнер Международной Академии Человеческого Капитала (IHCA) Сергей КОЛЕСНИКОВ о принципах, которым должен следовать менеджер, чтобы быть эффективным и полезным для себя, нанимателя и подчиненных.

- Какой вы руководитель? Вас уважают? Боятся? Любят? Избегают? Ценят? Как часто вы задумываетесь о своей роли в компании и о том, как вас воспринимают коллеги и подчиненные? Нам кажется, что разговоры, оценки и суждения не так важны, главное, чтобы работа делалась. Однако результативность сотрудников во многом зависит от их отношения к руководителю. Вы спросите: почему руководители должны под кого-то подстраиваться? Ведь в организации они главные! Разве не они должны устанавливать правила, причем в соответствии со своим личными соображениями, менять их по собственному усмотрению и тогда, когда посчитают нужным, казнить или миловать, приближать к себе или лишать внимания своих прислужников? Одни словом, демонстрировать самыми разными способами - «кто в доме хозяин».

В принципе, если вы хотите организовать в подразделении или компании нечто подобное королевскому двору, то можно действовать именно так. Обязательно найдутся сотрудники, которым будет комфортно работать в условиях «самодержавия» и извращенной профессиональной этики. Вы можете пользоваться их глупостью или отсутствием у них чувства собственного достоинства. Но учтите, что в этом случае в вашем подчинении никогда не будет сильных личностей, которые смогут развивать вас и ваш бизнес. Они будут работать у ваших конкурентов! А вас (за глаза, конечно) будут называть «самодуром среднего звена».

За свою 20-летнюю карьеру в бизнесе мне пришлось встретиться с очень многими руководителями среднего и высшего звена. Работая над совместными проектами или просто наблюдая за ними, я составил список из 10 заповедей, которым должен следовать менеджер, чтобы быть эффективным руководителем, полезным для себя, нанимателя и подчиненных.

Вот некоторые из принципов, озвученных специалистом:

Будьте собой. Не стройте из себя «крутого менеджера». Будьте естественным: таким, каким вы являетесь, оставаясь наедине с собой. Не играйте в обезличенного технократа, для которого люди - часть бизнес-схем и процессов. Но и не изображайте «своего в доску».

Обострите зрение и слух. Смотрите на мир зоркими глазами и слушайте окружающих острым слухом! На вас не должны влиять ни субъективное восприятие, ни рамки мышления, ни стереотипы, ни тем более предрассудки. Наблюдайте за поведением своих подчиненных.

Подчинитесь изменениям, меняйтесь и меняйте. Самым неизменным законом бизнеса последних 10 лет является закон постоянных изменений. С огромной скоростью меняется все: рынок, люди и их потребности, ценности и технологии. Сопротивляться новым веяниям глупо, потому что так вы никогда не добьетесь успеха…

Полностью статья С. Колесникова «10 заповедей успешного руководителя» доступна в печатной версии журнала «Директор» №9/2019.

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