Предприятиям могут снова пересчитать налоги

Инструкция КГК вводит основания для корректировки налоговой базы, которые «очень похожи» на нормы отмененного 488-го Указа.

Постановлением Комитета Госконтроля от 9.07.2019 г. №3 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 года №151» утверждена «Инструкция о порядке составления и направления заключений об установлении оснований, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы налога (сбора), а также оформления и направления информации». Этот на первый взгляд рядовой ведомственный документ в деловых кругах сразу же окрестили реинкарнацией Указа №488.

Бизнес обеспокоил тот факт, что в ч. 2 п. 3 инструкции КГК к основаниям для корректировки налоговой базы, предусмотренным новым Налоговым кодексом, добавлены еще несколько, подозрительно напоминающих нормы Указа №488. Например, если на счета субъекта хозяйствования за месяц поступила выручка в размере, превышающем 5 000 базовых величин, и представитель предприятия не может объяснить, от кого и за что они получены. Или если от имени субъекта предпринимательской деятельности действует не уполномоченное в установленном порядке лицо и т.д.

Напомним, что п. 4 ст. 33 Налогового кодекса таких оснований предусмотрено только три:

если проверка выявит, что настоящей целью сделки являлось уменьшение налоговых выплат, а не рыночный расчет;

если сделка была нетоварной (т.е. в реальности ее не было);

если искажены сведения в бухгалтерском учете или декларациях.

Причем основным является факт товарности сделки. Именно на него сейчас делают упор суды при вынесении решений. Говорят, контролирующие органы, привыкшие работать по лекалам Указа №488 (когда для доказательства нарушения достаточно было поставить под сомнение первичные документы по сделке), завалили прокуратуры жалобами на решения судов, принятые в пользу предприятий.

Валентин Галич, партнер юридической компании Verdict считает, что с юридической точки зрения в инструкции смущает несколько моментов. Во-первых, не получится ли так, что КГК, выявив формальные признаки нарушений, не станет детально заниматься изучением хозяйственной операции (ее товарностью, отсутствием криминального умысла одной из сторон сделки и пр.)? И в результате под удар, как это было в период действия Указа №488, могут попасть контрагенты организации, осуществлявшей деятельность с нарушениями. Например, в случае закупок по тендеру у такой структуры. Во-вторых, добросовестный участник сделки, признанной недействительной, не сможет обжаловать это решение, поскольку у контролирующих органов претензии не к нему, а к его контрагенту.

Подробнее о том, какие предприятия могут оказаться в «группе риска» - читайте в статье К. Коржевича «Инструкция КГК испугала бизнес» в печатной версии журнала «Директор» №8/2019.

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