МНС: нормы ст. 33 НК базируются на простых и справедливых принципах

Заместитель министра по налогам и сборам Владимир МУКВИЧ рассказал о подходах налоговых органов к исполнению требований ст. 33 Налогового кодекса.

По словам заместителя министра, когда в 2018 г. Министерство по налогам и сборам приняло участие в имплементации норм Указа №488 в другие законодательные акты, а также в комплексной корректировке Налогового кодекса, была поставлена задача: не просто перенести нормы данного Указа в НК, но и учесть положительный и отрицательный опыт его применения.

- Изменение подходов в контрольной деятельности требовало корректировки законодательства и применения мер ответственности к субъектам хозяйствования за допущенные правонарушения в экономической сфере. Поэтому в ст. 33 были включены положения, позволяющие корректировать налоговую базу, в том числе предусмотренные ранее Указом №488 , - отметил В. Муквич. - Нормы п. 4 ст. 33 НК базируются на простых и справедливых принципах: не искажать сведения о фактах совершения хозяйственных операций, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в бухгалтерском, налоговом учете, налоговых декларациях (расчетах); не преследовать цель неуплаты налога при совершении хозяйственных операций; хозяйственные операции должны быть реальными.

По словам представителя МНС, сейчас налоговые органы видят основную задачу в выработке единообразной практики применения ст. 33 НК. Поэтому центральный аппарат контролирует результаты таких проверок на местах. Пока по этой статье согласованы акты только 6 проверок, а по 8 материалам было отказано.

В. Муквич рассказал о первых результатах работы инспекций МНС с использованием нового механизма:

- Первые акты по данной статье составили подразделения камерального контроля, по результатам которых предотвращен незаконный возврат из бюджета НДС порядка 1 млн руб. В данном случае субъекты хозяйствования с помощью формального документооборота без реального совершения операций претендовали на возврат этой суммы из бюджета.

Или - еще один пример. Как проверяющий может оставить без внимания такой факт: вчера бухгалтер в организации получал в 84 раза меньше, чем уже зарегистрировавшись в качестве ИП, оказывающего бухгалтерские услуги? Ведь объем работы не увеличился, не повысилась и его квалификация!

Полностью с интервью заместителя министра по налогам и сборам Владимира МУКВИЧА можно ознакомиться в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.

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