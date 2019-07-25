33-я статья Налогового кодекса. Чем она отличается от Указа №488?

Есть мнение, что новый механизм борьбы с «лжепредпринимательством» может создать серьезные проблемы для легального бизнеса.

В бизнес-сообществе уже возникло много вопросов в отношении трактовки некоторых формулировок ч. 4 ст. 33 НК. Прежде всего, сомнение вызывает сам подход законодателей, однозначно считающих минимизацию налогов противозаконной. Теперь у контролирующих органов будет право скорректировать налоговую базу и доначислить налоги по результатам проверки, если она выявит, что настоящей целью сделки являлось уменьшение налоговых выплат, а не рыночный расчет.

По мнению представителей бизнес-союзов, спорных трактовок этой нормы может появиться масса! Например, в случае «дробления» бизнеса на несколько юрлиц, фактически управляемых одними и теми же людьми, или перевода части дочерних структур на «упрощенку». То же касается совершения сделок по ценам ниже рыночных с целью, скажем, удержать важного клиента или оперативно получить «живые» деньги, продав неиспользуемое имущество, выдача контрагенту ссуды под процент ниже, чем в среднем по рынку, и т.д. Во всех этих действиях контролирующие органы при желании смогут увидеть доказательства занижения налогооблагаемой базы!

- Хотелось бы понимать, на чем будет строиться доказательная база, - замечает сопредседатель бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич. - Сейчас это часто делается на основе свидетельских показаний. Например, при подтверждении факта реальности сделки мы спрашиваем водителя, по какому адресу три года назад он отвозил товар, который по документам реализован фирме «N»? Естественно, что он может этого не помнить, а путевые листы, которые могли бы подтвердить факт перевозки, отменены…

Также бизнес беспокоит, как теперь можно проверить «благонадежность» контрагента, если Реестр, применявшийся в рамках 488-го Указа, отменен? И в связи с этим еще один вопрос: будет ли ст. 33 НК иметь обратную силу? Это любопытно само по себе, и если да, то как будут доказываться факты работы с «лжепредпринимательскими» структурами в отсутствие Реестра?

Включение норм Указа №488 в обновленный Налоговый кодекс произошло буквально в последний момент, без обсуждения с деловым сообществом, так что новая редакция ст. 33 стала большим сюрпризом. Причем, судя по всему, не только для предприятий, но и для контролирующих органов, которые сейчас пытаются согласовать позиции и решить - как будет работать старый Указ в новой «упаковке».

Позицию Министерства по налогам и сборам по этому вопросу высказала заместитель министра Элла Селицкая. Она заявила, что налоговики будут действовать по таким делам «осторожно» и тщательно перепроверять выводы. С этой целью в МНС, вероятно, до конца текущего года для актов проверок по ст. 33 будет действовать особый порядок. Они будут проходить через центральный аппарат министерства для дополнительной оценки собранных доказательств. Как заявили в ДФР, в этом ведомстве будет применяться такой же подход, т.е. заключения по результатам проверок будут также согласовываться в центральном аппарате Департамента.

Комментарии экспертов бизнес-союзов и представителей контролирующих органов по этому вопросу см. в статье К. Шишкина «Старая песня на новый лад» в печатной версии журнала «Директор» №6/2019 .

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