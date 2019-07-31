Польша и Беларусь могут стать друг для друга трамплинами на рынки ЕС и ЕАЭС

По мнению экспертов, торговый потенциал двух стран в 4-5 раз выше, чем сегодняшний товарооборот.

В 2018 г. товарооборот между Беларусью и Польшей достиг 2,5 млрд долл. (экспорт в Польшу - 1,3 млрд, импорт в Беларусь - 1,2 млрд). При этом торговый потенциал Польши и Беларуси оценивается экспертами в 10-15 млрд долл.

Основные позиции белорусского экспорта на польский рынок: сжиженный газ, нефтепродукты, удобрения, древесина, топливо, ДСП, стекло, кожа и др. Импортируются из Польши чаще всего: поликарбоновые кислоты, лекарства, молочная продукция, овощи и фрукты, оборудование для термообработки, бумага, аккумуляторы, полимеры, бытовая техника, предметы гигиены и др. В Беларуси зарегистрировано более 350 предприятий с польским капиталом и порядка 200 совместных предприятий.

Президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика» Евгений Качуровский считает, что перспективы белорусско-польских торгово-экономических отношений заключаются, прежде всего, в том, что Польша может стать для отечественных компаний трамплином на платежеспособный и емкий европейский рынок. И, соответственно, наоборот.

- В отсутствие возможности в среднесрочной перспективе создания зоны свободной торговли с Евросоюзом в целях продвижения торговых и инвестиционных интересов Беларуси основные усилия следует направить на создание отечественных и белорусско-польских предприятий на территории ЕС, - полагает эксперт. - Эффективным направлением для привлечения финансовых ресурсов для ликвидных белорусских компаний является активная работа на фондовой бирже Польши (листинг).

Для белорусского правительства основным приоритетом в целях привлечения европейских (в т.ч. польских) инвестиций и капиталов должны быть реформы в сфере законодательной гармонизации с Европейским союзом (в плане защиты инвестиций, собственности и т.д.), а также переход на международные финансовые стандарты и финансовую отчетность. При этом ключевым средством для увеличения притока инвестиционных ресурсов и банковского капитала в нашу страну может стать разрешение создания филиалов иностранных банков на территории Беларуси. В целях активизации белорусского экспорта в ЕС и, в частности, в Польшу необходимо также создание эффективной системы стимулирования и поддержки национальных товаропроизводителей.

Подробнее об этом читайте в статье Е. Качуровского «Беларусь-Польша: обречены на сотрудничество» в печатной версии журнала «Директор» №6/2019.

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