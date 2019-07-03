Трудовой коллектив и администрация: как избежать конфликтов

Белорусские и европейские эксперты обсудили способы соблюдения баланса интересов между нанимателями и работниками предприятий.

В Минске прошла конференция «Социальный диалог и эффективное корпоративное управление как факторы устойчивого развития», организованная БСПН имени профессора М.С. Кунявского при участии европейских экспертов. Одним из них был руководитель проекта Ассоциации северной немецкой металлообрабатывающей и электронной промышленности (NORDMETALL) Генри Циммерман, который в своем выступлении подчеркнул, что социальный диалог - важный способ регулирования конфликтов и реального баланса интересов партнеров.

Как рассказала первый заместитель директора БСПН Нина Наумович, для взаимодействия правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов по реализации социально-экономической политики, защите трудовых прав, экономических и социальных интересов граждан создан Национальный совет по трудовым и социальным вопросам. В 2018 г. он рассмотрел ряд серьезных вопросов, но в основном информация совета принималась к сведению без кардинальных решений и поручений.

Одна из приоритетных функций Совета - разработка Генерального соглашения между сторонами и мероприятий по его реализации, а также контроль за ходом их выполнения. Однако с января 2019 г. действует обновленное, но фактически не изменившееся соглашение на очередные 3 года.

Следующий уровень - отраслевые соглашения, которые устанавливают социально-трудовые гарантии и преимущества для работников в зависимости от особенностей отрасли или региона по вопросам организации труда: оплаты, условий, охраны, заключения и расторжения трудовых договоров и др.

Также в Беларуси действуют тарифные соглашения: на январь 2019 г. зарегистрировано 41 соглашение на республиканском уровне, из них с участием объединений нанимателей - только 5. Остальные заключались между министерствами и профсоюзами ФПБ без участия нанимателей.

Как отметила Н. Наумович, в трехсторонних соглашениях, судя по содержанию, ни одна из сторон не взяла на себя конкретных обязательств и ответственности за исполнение, которая возложена на нанимателей и руководителей, хотя они не являются сторонами соглашения.

Ну и самый низший уровень социального диалога - коллективные договоры. Законодательством предусмотрен добровольный характер заключения колдоговора, но наниматель не вправе устраниться от переговоров.

По состоянию на 1 января 2018 г. в столичных организациях всех форм собственности действовало 2 639 коллективных договоров.

По мнению эксперта, в стране существует законодательная база для эффективного социального диалога, но вместе с тем указы Президента, регулирующие деятельность Национального совета, приняты в 1990-х гг. и не соответствуют времени. Содержание заключаемых отраслевых тарифных соглашений не отражает реального финансового состояния организаций, включает нормы конкретной ответственности, применение которых может довести их до банкротства.

Пример для подражания

Заслуженный юрист Беларуси Валерий Фадеев предложил перенять немецкий опыт создания на предприятиях советов трудового коллектива (СТК).

Мировая практика показывает, что для нормального управления компаниями необходимо организовать четкое и равноправное взаимодействие администрации и трудовых коллективов. Однако противники расширения участия персонала в управлении выдвигают контраргументы: СТК подконтрольны администрации, и такая подмена опасна, если в организации не создана первичная профсоюзная организация или она не объединяет большинство работников.

В Германии действует Закон о правовом режиме предприятия, по которому избираются СТК. Они влияют не только на внутрикорпоративные, но и на глобальные экономические решения, определяющие дальнейшее развитие компании. Закон четко регулирует порядок избрания и количественный состав советов, процедуру проведения заседаний, оформления любого решения (а при необходимости - его обжалования) и т.д.

СТК контролируют, чтобы действующие законы, требования по технике безопасности, тарифные соглашения реализовывались в интересах персонала, содействуют равноправию мужчин и женщин, особенно при их принятии на работу, обучении и повышении квалификации, способствуют занятости работников старшего возраста и др.

Эксперт считает, что создание таких советов в Беларуси повысит заинтересованность работников в управлении предприятиями, повысит взаимодействие администрации и трудовых коллективов, наладит равноправный диалог между сторонами, обеспечит принятие объективных решений с учетом их интересов, усилит контроль за деятельностью менеджмента и поможет разгрузить контролирующие органы.

От долгового к долевому финансированию

Как отметил почетный председатель БСПН Георгий Бадей, сегодня нет четкого и однозначного определения корпоративного управления.

По его мнению, наиболее понятное определение содержится в методических рекомендациях, разработанных Минэкономики и Госкомимущества: «Корпоративное управление - организационная модель управления и контроля в акционерном обществе, направленная на повышение эффективности его деятельности».

По словам Г. Бадея, такая модель может быть внедрена на любом предприятии, независимо от организационной формы. Тема корпоративного управления приобретает актуальность в связи с финансовыми проблемами: сегодня суммарная задолженность превышает годовой ВВП.

В этой связи новый этап белорусской экономики необходимо увязать с ростом не долгового, а долевого финансирования, привлечением инвестиций. А инвесторы придут только в компании, в которых обеспечено эффективное корпоративное управление в соответствии с международными стандартами.

Государственный взгляд

Как сообщил первый заместитель председателя Госкомитета по имуществу Алексей Васильев, в стране при помощи международных финансовых институтов (Всемирный банк, ЕБРР и др.) формируется система эффективного корпоративного управления на примере холдинга «Белавтодор»: недавно принята стратегия его развития.

Также формируется реестр независимых директоров, в который вошли топ-менеджеры, имеющие соответствующее образование и опыт работы в белорусских и зарубежных компаниях. Появилось четкое понимание, что для их привлечения к управлению предприятий требуется материальная заинтересованность. Также разработан корпоративный кодекс, который можно использовать для построения модели управления не только государственных, но и частных компаний.

Кроме того, А. Васильев отметил, что по указу Президента высшие должностные лица страны вошли в наблюдательные советы ряда государственных ОАО.

Марина НОСОВА

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«В какой сфере успешно работает корпоративное управление?»

«Реформа госсектора: новые подходы».