Угроза глобального кризиса снизилась

Инвесторы выводят деньги из валют-убежищ.

Курс доллара к евро и британскому фунту практически не меняется, но при этом американская валюта укрепилась к швейцарскому франку и японской иене. Например, пара EUR/USD в апреле снизилась на 0,03% - до 1,1214 (-2% с начала года), GBP/USD - выросла на 0,01% - до 1,3031 (+2,3%), USD/CHF - выросла на 2,4% - до 1,0191 (+3,6%), USD/JPY- также выросла на 0,6% - до 111,42 (+1,6%). Снижение валют, в которых инвесторы обычно ищут убежище от риска, свидетельствует, что, по оценкам рынка, риск возникновения глобального кризиса снижается. Это связано с успехами, которын продемонстрировали ведущие экономики мира в 1-м квартале.

Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, в конце апреля заявил, что ожидает роста еврозоны в текущем году на 1,1-1,2%. По его словам, у ЕЦБ есть много средств для стимулирования роста экономики, в том числе и возобновление программы количественного смягчения.

Что касается американской экономики, то она выглядит значительно сильнее европейской. Как свидетельствуют предварительные данные министерства торговли страны, ВВП США в январе-марте в пересчете на годовые темпы вырос на 3,2%, что оказалось значительно лучше ожиданий экспертов. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3%. Это значительный рывок по сравнению с IV кварталом 2018 г., когда рост ВВП США составил 2,2%. На заседании 1 мая, ФРС США не изменила процентную ставку, отметив рост экономики и числа рабочих мест, а также выразив надежду на ускорение инфляции. «Рынок труда остается сильным, а экономическая активность росла уверенными темпами», - отмечается в сообщении регулятора.

Котировки пары EUR/USD

Вадим ИОСУБ,

старший аналитик Альпари

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«Рубль на перепутье ...», №3 (225) - март 2019.

«На мировом рынке наблюдается «бегство от риска»