Что дарить клиентам и партнёрам: деловой этикет подарков

Один неуместный подарок может испортить отношения, которые строились годами. Разбираемся, какие бизнес-сувениры работают на ваш имидж, а от каких лучше отказаться.
Подарки в бизнесе: как удивить и не испортить отношения
В деловом мире подарок — это не просто знак внимания, а инструмент построения доверия, укрепления партнёрства и подчеркивания статуса. Но между хорошим тоном и неуместным жестом — тонкая грань. Особенно когда речь идёт о работе с клиентами и партнёрами из разных стран и культур. В этой статье разберём, что считается уместным и желанным подарком в странах СНГ, Европе и на Ближнем Востоке, а также предложим практические советы для компаний среднего и крупного бизнеса.
1. Подарок как часть корпоративной стратегии
Для компаний среднего и крупного бизнеса деловой подарок — не импульсная покупка перед праздниками, а часть стратегии выстраивания лояльности. Он должен быть:
Уместным — соответствовать статусу получателя и контексту отношений
Качественным — дёшево выглядящий сувенир может ударить по имиджу
Персонализированным — особенно в B2B-сегменте важно показать, что вы знаете интересы и потребности клиента
Крупные ИТ-компании, такие как IBA Group, делают ставку не столько на подарки, сколько на укрепление клиентских связей через персонализированные мероприятия и совместные обучающие инициативы. Например, на IBA Client Day собираются партнёры из разных стран, чтобы обсудить технологические тренды, обменяться опытом и выстроить долгосрочные отношения.
2. Что дарят в странах СНГ: традиции и ожидания
На постсоветском пространстве бизнес-подарки воспринимаются как элемент вежливости, особенно в праздники — Новый год, 8 Марта, 23 Февраля. Однако есть ряд негласных правил:
Что уместно:
Качественный алкоголь (в разумных пределах и для близких партнёров)
Элитный чай, кофе, сладости
Подарки с логотипом (ручки, ежедневники, термокружки), если они действительно хорошего качества
Подарки для офиса: картины, наборы для переговорных комнат
Чего избегать:
Личные вещи (духи, одежда, косметика) — слишком интимно
Деньги или подарочные карты — может восприниматься как взятка
Подарки дорогого сегмента без объяснения — вызывают неловкость
📌 Важно: В Беларуси и России подарки чиновникам и представителям госструктур регулируются законом. Например, в России разрешённые подарки не должны превышать 3 000 руб. — аналогичные нормы существуют и в Беларуси.
3. Западная Европа: сдержанность и корпоративная этика
В Европе к деловым подаркам относятся настороженно. Компании часто имеют внутренние кодексы этики, которые регламентируют, кто и что может принимать.
Что уместно:
Минималистичные брендированные подарки: ручки Parker, Moleskine, термосы
Книга по интересующей теме (бизнес, культура, экономика)
Качественные региональные продукты (оливковое масло, шоколад, специи)
Благотворительные подарки (сертификат о пожертвовании от имени партнёра)
Чего избегать:
Алкоголь (особенно без запроса — в некоторых компаниях он под запретом)
Роскошные подарки — могут быть восприняты как попытка повлиять
Подарки без повода — в некоторых культурах это воспринимается как странное поведение
Согласно PwC Global Tax Guide, в большинстве европейских стран действуют строгие лимиты на стоимость корпоративных подарков. В Германии, например, допустимая сумма — до 10 евро, и только при наличии делового повода.
4. Ближний Восток: щедрость как элемент культуры
В арабских странах щедрость — часть культуры. Здесь подарок — выражение уважения и статуса. Но важны тонкости.
Что уместно:
Высококачественные подарки: дорогой парфюм, изделия из кожи, сувениры ручной работы
Подарки с национальным колоритом
Персонализированные подарки с учётом ранга партнёра (например, руководителю — более статусный подарок, чем менеджеру)
Чего избегать:
Алкоголь и товары, содержащие свинину — по религиозным причинам
Подарки, не отражающие уважения к статусу (слишком простые)
Подарки с изображением животных, особенно собак (в некоторых случаях — неуместно)
📌 Совет: Если вы приглашены в офис ближневосточной компании, не приходите с пустыми руками — подарок даже на первой встрече будет воспринят положительно.
5. Персонализация и ESG-тренды: новый уровень подарков
Современные деловые подарки — это не только предмет, но и ценность, которую он несёт. Всё больше компаний переходят от стандартных сувениров к:
Эко-подаркам: бутылки из переработанного пластика, бамбуковые блокноты, многоразовые наборы
Социальным инициативам: подарки от локальных ремесленников, заказ у социальных предприятий
Цифровым подаркам: подписки на полезные сервисы, обучающие платформы, электронные книги
🔍 Пример:
Компания EPAM Systems регулярно отказывается от физических новогодних подарков в пользу благотворительности и поддержки социальных инициатив. В отчёте по устойчивому развитию подчёркивается: "Giving Back with Purpose" — это не просто лозунг, а часть стратегии.
👉 См. EPAM Sustainability Report 2023 (PDF)
Рекомендации: как сделать бизнес-подарок правильно
Учитывайте культуру и правила страны — особенно в международных отношениях
Уточняйте политику подарков в компании-получателе, особенно в Европе и США
Сегментируйте получателей — топ-партнёрам персонализированные подарки, остальным — универсальные решения
Выбирайте качество, а не количество — лучше меньше, но со вкусом
Сопровождайте подарок письмом или открыткой — так вы превращаете жест в персональный контакт
"Лучший деловой подарок — это тот, который подчёркивает вашу заботу, а не стоимость." — Саймон Синек, автор бестселлера «Начни с зачем»
Вывод
Деловые подарки — мощный инструмент, который помогает строить доверие, выделяться среди конкурентов и укреплять связи. Главное — подходить к этому вопросу не формально, а стратегически. Внимание к деталям, знание культурных различий и умение передать через подарок ценности вашей компании — вот что действительно работает в современном деловом мире.
🎯 Что делать уже сейчас:
Проверьте внутреннюю политику вашей компании по подаркам
Разработайте матрицу подарков по категориям клиентов и регионов
Подготовьтесь к ближайшим деловым праздникам заранее