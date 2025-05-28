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Что дарить клиентам и партнёрам: деловой этикет подарков

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Что дарить клиентам и партнёрам: деловой этикет подарков

Один неуместный подарок может испортить отношения, которые строились годами. Разбираемся, какие бизнес-сувениры работают на ваш имидж, а от каких лучше отказаться.

 

Подарки в бизнесе: как удивить и не испортить отношения

В деловом мире подарок — это не просто знак внимания, а инструмент построения доверия, укрепления партнёрства и подчеркивания статуса. Но между хорошим тоном и неуместным жестом — тонкая грань. Особенно когда речь идёт о работе с клиентами и партнёрами из разных стран и культур. В этой статье разберём, что считается уместным и желанным подарком в странах СНГ, Европе и на Ближнем Востоке, а также предложим практические советы для компаний среднего и крупного бизнеса.

 

1. Подарок как часть корпоративной стратегии

Для компаний среднего и крупного бизнеса деловой подарок — не импульсная покупка перед праздниками, а часть стратегии выстраивания лояльности. Он должен быть:

  • Уместным — соответствовать статусу получателя и контексту отношений

  • Качественным — дёшево выглядящий сувенир может ударить по имиджу

  • Персонализированным — особенно в B2B-сегменте важно показать, что вы знаете интересы и потребности клиента

 

Крупные ИТ-компании, такие как IBA Group, делают ставку не столько на подарки, сколько на укрепление клиентских связей через персонализированные мероприятия и совместные обучающие инициативы. Например, на IBA Client Day собираются партнёры из разных стран, чтобы обсудить технологические тренды, обменяться опытом и выстроить долгосрочные отношения.

 

2. Что дарят в странах СНГ: традиции и ожидания

На постсоветском пространстве бизнес-подарки воспринимаются как элемент вежливости, особенно в праздники — Новый год, 8 Марта, 23 Февраля. Однако есть ряд негласных правил:

Что уместно:

  • Качественный алкоголь (в разумных пределах и для близких партнёров)

  • Элитный чай, кофе, сладости

  • Подарки с логотипом (ручки, ежедневники, термокружки), если они действительно хорошего качества

  • Подарки для офиса: картины, наборы для переговорных комнат

Чего избегать:

  • Личные вещи (духи, одежда, косметика) — слишком интимно

  • Деньги или подарочные карты — может восприниматься как взятка

  • Подарки дорогого сегмента без объяснения — вызывают неловкость

 

📌 Важно: В Беларуси и России подарки чиновникам и представителям госструктур регулируются законом. Например, в России разрешённые подарки не должны превышать 3 000 руб. — аналогичные нормы существуют и в Беларуси.

 

3. Западная Европа: сдержанность и корпоративная этика

В Европе к деловым подаркам относятся настороженно. Компании часто имеют внутренние кодексы этики, которые регламентируют, кто и что может принимать.

Что уместно:

  • Минималистичные брендированные подарки: ручки Parker, Moleskine, термосы

  • Книга по интересующей теме (бизнес, культура, экономика)

  • Качественные региональные продукты (оливковое масло, шоколад, специи)

  • Благотворительные подарки (сертификат о пожертвовании от имени партнёра)

Чего избегать:

  • Алкоголь (особенно без запроса — в некоторых компаниях он под запретом)

  • Роскошные подарки — могут быть восприняты как попытка повлиять

  • Подарки без повода — в некоторых культурах это воспринимается как странное поведение

 

Согласно PwC Global Tax Guide, в большинстве европейских стран действуют строгие лимиты на стоимость корпоративных подарков. В Германии, например, допустимая сумма — до 10 евро, и только при наличии делового повода.

 

4. Ближний Восток: щедрость как элемент культуры

В арабских странах щедрость — часть культуры. Здесь подарок — выражение уважения и статуса. Но важны тонкости.

Что уместно:

  • Высококачественные подарки: дорогой парфюм, изделия из кожи, сувениры ручной работы

  • Подарки с национальным колоритом

  • Персонализированные подарки с учётом ранга партнёра (например, руководителю — более статусный подарок, чем менеджеру)

Чего избегать:

  • Алкоголь и товары, содержащие свинину — по религиозным причинам

  • Подарки, не отражающие уважения к статусу (слишком простые)

  • Подарки с изображением животных, особенно собак (в некоторых случаях — неуместно)

 

📌 Совет: Если вы приглашены в офис ближневосточной компании, не приходите с пустыми руками — подарок даже на первой встрече будет воспринят положительно.

 

5. Персонализация и ESG-тренды: новый уровень подарков

Современные деловые подарки — это не только предмет, но и ценность, которую он несёт. Всё больше компаний переходят от стандартных сувениров к:

  • Эко-подаркам: бутылки из переработанного пластика, бамбуковые блокноты, многоразовые наборы

  • Социальным инициативам: подарки от локальных ремесленников, заказ у социальных предприятий

  • Цифровым подаркам: подписки на полезные сервисы, обучающие платформы, электронные книги

 

🔍 Пример:
Компания EPAM Systems регулярно отказывается от физических новогодних подарков в пользу благотворительности и поддержки социальных инициатив. В отчёте по устойчивому развитию подчёркивается: "Giving Back with Purpose" — это не просто лозунг, а часть стратегии.
👉 См. EPAM Sustainability Report 2023 (PDF)

 

Рекомендации: как сделать бизнес-подарок правильно

  1. Учитывайте культуру и правила страны — особенно в международных отношениях

  2. Уточняйте политику подарков в компании-получателе, особенно в Европе и США

  3. Сегментируйте получателей — топ-партнёрам персонализированные подарки, остальным — универсальные решения

  4. Выбирайте качество, а не количество — лучше меньше, но со вкусом

  5. Сопровождайте подарок письмом или открыткой — так вы превращаете жест в персональный контакт

 


"Лучший деловой подарок — это тот, который подчёркивает вашу заботу, а не стоимость." — Саймон Синек, автор бестселлера «Начни с зачем»

 

Вывод

Деловые подарки — мощный инструмент, который помогает строить доверие, выделяться среди конкурентов и укреплять связи. Главное — подходить к этому вопросу не формально, а стратегически. Внимание к деталям, знание культурных различий и умение передать через подарок ценности вашей компании — вот что действительно работает в современном деловом мире.

🎯 Что делать уже сейчас:

  1. Проверьте внутреннюю политику вашей компании по подаркам

  2. Разработайте матрицу подарков по категориям клиентов и регионов

  3. Подготовьтесь к ближайшим деловым праздникам заранее

 

 