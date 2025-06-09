Деловой этикет вне офиса: как не потерять лицо

Неформальная обстановка расслабляет — но не отменяет правил. Как общаться с партнёрами на фуршетах и корпоративах, чтобы укрепить отношения, а не испортить репутацию?
В современном бизнесе ключевые договорённости всё чаще заключаются вне переговорных комнат — за обедом, на деловом ужине, в кулуарах форумов и на корпоративах. По данным McKinsey & Company, более 60% топ-менеджеров считают, что именно неформальное общение «помогает построить стратегические альянсы».
👉 Но здесь и кроется риск: одно неосторожное слово или жест — и репутация может быть подорвана.
1. Фуршет — территория делового нейтралитета
Фуршеты часто открывают или завершают деловые мероприятия. Несмотря на лёгкий формат, это часть протокола, и нарушать его — значит подставлять себя.
Что делать:
- Начинайте с общения, а не с бокала.
- Поддерживайте лёгкий, деловой разговор. Лучше всего — обсуждение содержания мероприятия.
- Избегайте группирования только с "своими" — подходите к новым людям, знакомьтесь.
📌 На Форуме регионов Беларуси и России в 2023 году президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин был замечен в формате стоячего фуршета, где он спокойно беседовал с представителями белорусского бизнеса о перспективах кооперации. Ни капли алкоголя, никаких "застольных" шуток — строго деловой тон и открытость к диалогу.
📎 Источник: БелТА, июнь 2023.
2. Корпоративы: вы не перестаёте быть руководителем
Формат корпоративов требует особого внимания к своему поведению: здесь легко утратить дистанцию — и вместе с ней уважение.
Советы:
- Держите рамки: участвуйте, но не становитесь «звездой шоу».
- Избегайте алкогольных «экспериментов» — вы под наблюдением.
- Помните: ваше поведение будет интерпретироваться через призму лидерства.
📌 Руководитель Сбербанка Герман Греф во время корпоративных мероприятий Сбера всегда придерживается принципа «публичная сдержанность». Он не участвует в конкурсах, не задерживается допоздна и предпочитает проводить часть времени в неформальных деловых разговорах.
📎 Источник: РБК, "Как в Сбербанке строят корпоративную культуру", 2020
«На корпоративе вы — всё тот же лидер. Люди не перестают на вас смотреть».
— Дайан Готцман, эксперт по деловому этикету, Forbes, 2019.
3. Неформальные выезды и отдых: правила сдержанного участия
Спортивные мероприятия, баня, рыбалка или поездка в горы — всё это может сблизить партнёров. Но только если соблюдён баланс между неформальностью и достоинством.
Что важно:
- Не вступайте в споры и не "играйте на публику".
- Дозируйте инициативу в общении, особенно при наличии алкоголя.
- Соблюдайте личные границы — свои и чужие.
📌 В 2022 году в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) представители «Росатома», «Лукойла» и делегации из Беларуси провели совместную прогулку на катере по Неве. Формат — без журналистов, но официально организованный, без лишнего «разгула». Такие выезды используются для установления неформального диалога.
📎 Источник: Коммерсантъ, июнь 2022
4. О чём говорить вне офиса: и что избегать
Даже вне офиса слова имеют значение. Неуместный комментарий может перечеркнуть месяцы переговоров.
Рекомендации:
- Используйте технику «мостика»: от личного — к деловому, а не наоборот.
- Избегайте политических и религиозных тем.
- Не обсуждайте третьих лиц — особенно конкурентов.
📌 На Всемирном экономическом форуме в Давосе 2023 года генеральный директор ArcelorMittal Лакшми Миттал в беседах с инвесторами избегал любой политической риторики, фокусируясь на ESG-стратегии и технологическом переходе. Журналисты отметили его «дипломатичный, но при этом откровенный стиль общения».
📎 Источник: Financial Times, январь 2023
«То, как вы себя ведёте за пределами конференц-зала, говорит о вас гораздо больше, чем PowerPoint-презентация».
— Барбара Пачтер, The Essentials of Business Etiquette, 2013
5. Соцсети, фото и цифровой след: думайте наперёд
В эпоху Instagram и TikTok одно фото может стать проблемой — особенно если на нём вы или ваши партнёры в двусмысочной ситуации.
Что делать:
- Предупредите PR-отдел или организаторов: никакой публикации без согласования.
- Не позволяйте себе и другим выкладывать фото с алкоголем, компрометирующими подписями и "шуточными" фильтрами.
- Фиксируйте деловую часть встречи — это укрепляет имидж.
📌 В 2023 году топ-менеджер «Аэрофлота» попал в неловкую ситуацию после того, как его фото с вечеринки было выложено с неформальной подписью — СМИ использовали это изображение в материале о расходах госкорпораций. Впоследствии пост был удалён, но скриншоты остались в новостных архивах.
📎 Источник: Ведомости, май 2023
Заключение: этикет — ваша броня вне офиса
Деловое поведение вне официальных рамок — важнейший показатель зрелости лидера. В неформальной обстановке вас оценивают не по регалиям, а по манере держаться, слушать, говорить и действовать. Сдержанность, уважение и внимание к деталям работают на вас — или против вас.
Резюме:
- Всегда помните, что вы — руководитель, даже за ужином.
- Учитывайте особенности культур и статус партнёров.
- Контролируйте всё, что может оставить цифровой след.
- Изучайте успешные примеры и внедряйте этикет в корпоративную культуру.