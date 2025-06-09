Деловой этикет вне офиса: как не потерять лицо

Неформальная обстановка расслабляет — но не отменяет правил. Как общаться с партнёрами на фуршетах и корпоративах, чтобы укрепить отношения, а не испортить репутацию?

В современном бизнесе ключевые договорённости всё чаще заключаются вне переговорных комнат — за обедом, на деловом ужине, в кулуарах форумов и на корпоративах. По данным McKinsey & Company, более 60% топ-менеджеров считают, что именно неформальное общение «помогает построить стратегические альянсы».

👉 Но здесь и кроется риск: одно неосторожное слово или жест — и репутация может быть подорвана.

1. Фуршет — территория делового нейтралитета

Фуршеты часто открывают или завершают деловые мероприятия. Несмотря на лёгкий формат, это часть протокола, и нарушать его — значит подставлять себя.

Что делать:

Начинайте с общения, а не с бокала.

Поддерживайте лёгкий, деловой разговор. Лучше всего — обсуждение содержания мероприятия.

Избегайте группирования только с "своими" — подходите к новым людям, знакомьтесь.

📌 На Форуме регионов Беларуси и России в 2023 году президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин был замечен в формате стоячего фуршета, где он спокойно беседовал с представителями белорусского бизнеса о перспективах кооперации. Ни капли алкоголя, никаких "застольных" шуток — строго деловой тон и открытость к диалогу.

📎 Источник: БелТА, июнь 2023.

2. Корпоративы: вы не перестаёте быть руководителем

Формат корпоративов требует особого внимания к своему поведению: здесь легко утратить дистанцию — и вместе с ней уважение.

Советы:

Держите рамки: участвуйте, но не становитесь «звездой шоу».

Избегайте алкогольных «экспериментов» — вы под наблюдением.

Помните: ваше поведение будет интерпретироваться через призму лидерства.

📌 Руководитель Сбербанка Герман Греф во время корпоративных мероприятий Сбера всегда придерживается принципа «публичная сдержанность». Он не участвует в конкурсах, не задерживается допоздна и предпочитает проводить часть времени в неформальных деловых разговорах.

📎 Источник: РБК, "Как в Сбербанке строят корпоративную культуру", 2020

«На корпоративе вы — всё тот же лидер. Люди не перестают на вас смотреть».

— Дайан Готцман, эксперт по деловому этикету, Forbes, 2019.

3. Неформальные выезды и отдых: правила сдержанного участия

Спортивные мероприятия, баня, рыбалка или поездка в горы — всё это может сблизить партнёров. Но только если соблюдён баланс между неформальностью и достоинством.

Что важно:

Не вступайте в споры и не "играйте на публику".

Дозируйте инициативу в общении, особенно при наличии алкоголя.

Соблюдайте личные границы — свои и чужие.

📌 В 2022 году в рамках ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) представители «Росатома», «Лукойла» и делегации из Беларуси провели совместную прогулку на катере по Неве. Формат — без журналистов, но официально организованный, без лишнего «разгула». Такие выезды используются для установления неформального диалога.

📎 Источник: Коммерсантъ, июнь 2022

4. О чём говорить вне офиса: и что избегать

Даже вне офиса слова имеют значение. Неуместный комментарий может перечеркнуть месяцы переговоров.

Рекомендации:

Используйте технику «мостика»: от личного — к деловому, а не наоборот.

Избегайте политических и религиозных тем.

Не обсуждайте третьих лиц — особенно конкурентов.

📌 На Всемирном экономическом форуме в Давосе 2023 года генеральный директор ArcelorMittal Лакшми Миттал в беседах с инвесторами избегал любой политической риторики, фокусируясь на ESG-стратегии и технологическом переходе. Журналисты отметили его «дипломатичный, но при этом откровенный стиль общения».

📎 Источник: Financial Times, январь 2023

«То, как вы себя ведёте за пределами конференц-зала, говорит о вас гораздо больше, чем PowerPoint-презентация».

— Барбара Пачтер, The Essentials of Business Etiquette, 2013

5. Соцсети, фото и цифровой след: думайте наперёд

В эпоху Instagram и TikTok одно фото может стать проблемой — особенно если на нём вы или ваши партнёры в двусмысочной ситуации.

Что делать:

Предупредите PR-отдел или организаторов: никакой публикации без согласования.

Не позволяйте себе и другим выкладывать фото с алкоголем, компрометирующими подписями и "шуточными" фильтрами.

Фиксируйте деловую часть встречи — это укрепляет имидж.

📌 В 2023 году топ-менеджер «Аэрофлота» попал в неловкую ситуацию после того, как его фото с вечеринки было выложено с неформальной подписью — СМИ использовали это изображение в материале о расходах госкорпораций. Впоследствии пост был удалён, но скриншоты остались в новостных архивах.

📎 Источник: Ведомости, май 2023

Заключение: этикет — ваша броня вне офиса

Деловое поведение вне официальных рамок — важнейший показатель зрелости лидера. В неформальной обстановке вас оценивают не по регалиям, а по манере держаться, слушать, говорить и действовать. Сдержанность, уважение и внимание к деталям работают на вас — или против вас.

Резюме: