Почему ваш маркетинг не работает: чек-лист для руководителей

Каждый месяц вы тратите бюджет на маркетинг. Но вместо роста продаж получаете отчеты о «повышении узнаваемости» и «вовлеченности». Проблема не в размере бюджета — проблема в понимании, что такое маркетинг на самом деле.

Опасные заблуждения, которые убивают ROI

Заблуждение №1: "Маркетинг = реклама"

Ваш маркетолог показывает красивые креативы и говорит о брендинге, но продажи не растут. Потому что реклама — это только один инструмент. Настоящий маркетинг начинается с понимания пути клиента от первого контакта до покупки.

Заблуждение №2: "Больше каналов = больше клиентов"

Присутствие везде разом распыляет ресурсы. Профессиональный подход: найти 1-2 канала, где ваша аудитория концентрируется, и работать там до совершенства.

Заблуждение №3: "Креатив решает всё"

Красивая картинка не продает. Продает правильное сообщение в правильный момент правильной аудитории. Креатив — это упаковка, а не содержание.

Как проверить, работает ли ваш маркетинг

Тест 1: Измерение конверсии на каждом этапе

Попросите маркетолога показать не общие метрики, а конкретные цифры:

Сколько людей перешли от знакомства с брендом к рассмотрению покупки?

Какой процент рассматривающих стал покупателями?

Сколько стоит привести одного клиента по каждому каналу?

Если ответа нет — у вас проблема с измерениями.

Тест 2: Объяснение стратегии простыми словами

Спросите: "Почему именно эта аудитория, именно этот канал, именно это сообщение?" Если в ответ получаете общие фразы про "современные тренды" — стратегии нет.

Тест 3: Связь с бизнес-целями

Каждая маркетинговая активность должна приводить к конкретному бизнес-результату. Не к лайкам, не к "повышению лояльности", а к продажам, удержанию или увеличению среднего чека.

Что требовать от маркетинга: практический чек-лист

Обязательный минимум:

Портрет клиента с цифрами — не "молодые активные люди", а "мужчины 28-35 лет, доход 80-150 тыс., работают в IT, покупают онлайн"

— не "молодые активные люди", а "мужчины 28-35 лет, доход 80-150 тыс., работают в IT, покупают онлайн" Карта пути клиента — что делает человек на каждом этапе от знакомства с компанией до повторной покупки

— что делает человек на каждом этапе от знакомства с компанией до повторной покупки Воронка продаж с конверсиями — точные цифры перехода между этапами и стоимость каждого этапа

— точные цифры перехода между этапами и стоимость каждого этапа Тестирование гипотез — еженедельные эксперименты с измерением результатов

— еженедельные эксперименты с измерением результатов Еженедельная отчетность — не красивые презентации, а таблицы с ROI по каждому каналу

Продвинутый уровень:

Прогнозирование — способность предсказать результат кампании с точностью ±20%

— способность предсказать результат кампании с точностью ±20% Конкурентная разведка — регулярный анализ действий конкурентов с выводами для стратегии

— регулярный анализ действий конкурентов с выводами для стратегии Омниканальность — клиент получает единый опыт во всех точках контакта

— клиент получает единый опыт во всех точках контакта Автоматизация — системы, которые работают без постоянного ручного управления

Как нанять правильного маркетолога

Вопросы на собеседовании:

"Расскажите кейс, где вы увеличили продажи на X%. Какие конкретно действия к этому привели?" "Как вы определяете, какой канал приоритетный для нашего бизнеса?" "Какую систему аналитики вы настроите в первую очередь?"

Красные флаги:

Обещания результата без изучения бизнеса

Фокус на креативе вместо стратегии

Нежелание показывать цифры прошлых проектов

Отсутствие вопросов о ваших клиентах и конкурентах

Сколько это стоит и когда окупается

Инвестиции в маркетинг (% от выручки):

Стартапы: 15-20%

Растущие компании: 7-12%

Зрелые компании: 3-7%

Сроки окупаемости:

Контекстная реклама: 1-3 месяца

Контент-маркетинг: 6-12 месяцев

Брендинг: 12-24 месяца

Итого: 3 решения, которые нужно принять завтра

Аудит текущего маркетинга — проверьте по чек-листу выше, что у вас есть и чего не хватает Настройка измерений — внедрите систему трекинга всех этапов воронки продаж Смена фокуса — перестаньте оценивать маркетинг по охватам и лайкам, смотрите только на ROI

Маркетинг кажется простым, потому что хорошие маркетологи делают сложное простым. Но управлять маркетингом без понимания его основ — это как управлять производством, не зная технологического процесса.

Начните с измерений. Остальное приложится.