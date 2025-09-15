Два режима маркетинга: искать или масштабировать?

Каждый предприниматель сталкивается с вопросом: «Почему реклама не работает?». Часто причина не в бюджете, а в том, что вы путаете два принципиально разных режима маркетинга. В этой статье вы узнаете, как отличить режим поиска от режима масштабирования и почему ошибка на этом этапе может стоить вам бизнеса.

Режим поиска: когда маркетинг — это разведка

Представьте, что вы открыли новый ресторан. Вы ещё не знаете, кто ваши клиенты: офисные сотрудники, студенты или семьи с детьми. Рекламироваться на всех подряд — значит тратить деньги впустую.

Поиск — это этап, когда вы пробуете разные гипотезы:

запускаете рекламу в нескольких каналах (Instagram*, Яндекс, офлайн-баннеры),

тестируете разные офферы («бизнес-ланч за 350 рублей» против «2 по цене 1»),

проверяете, кто лучше реагирует: мужчины 25–34 или женщины 35+.

Кейс: «Тинькофф» в начале активно тестировал десятки вариантов партнёрских акций: от бесплатных билетов в кино до кэшбэка на продукты. Только после серии тестов они нашли связку «онлайн-банк + бонусы за повседневные траты», которая стала драйвером роста.

Главное в поиске:

маленькие бюджеты,

быстрые тесты,

готовность признать ошибку и сменить направление.

Если вы не нашли работающую связку «канал–оффер–аудитория» — масштабирование бессмысленно.

Режим масштабирования: когда пора давить на газ

Теперь другой пример. Ozon нашёл, что скидки + бесплатная доставка отлично конвертят новых клиентов. На этапе поиска они проверяли разные варианты (подарки, купоны, бонусы). Как только связка показала положительную экономику — компания увеличила рекламный бюджет и вложилась в инфраструктуру (логистика, IT-системы).

Масштабирование — это не про тесты, а про рост:

увеличение бюджетов на проверенные каналы,

оптимизация всей воронки — от рекламы до повторных продаж,

автоматизация процессов, чтобы убрать ручную работу,

развитие креативов, чтобы клиенты не «перегорали» от одинаковых объявлений.

Кейс: Wildberries, найдя рабочую модель через онлайн-маркетплейс и бесплатную доставку, вложила миллиарды в расширение ассортимента и рекламу. Итог — рост с малого интернет-магазина одежды до №1 в России.

Ошибки, которые сжигают бюджет

Масштабировать то, что не работает.

Запускать большие бюджеты в канал без подтверждённой конверсии — типичная ошибка. Это как поливать водой дырявое ведро. Вечно искать и не переходить к росту.

Некоторые предприниматели застревают в режиме тестов. Нашли связку — но боятся увеличить бюджет. В итоге конкуренты забирают рынок. Останавливаться после первого успеха.

Один канал выстрелил — и бизнес расслабился. Но рынок меняется: креативы «выгорают», конкуренция растёт. Нужно искать дополнительные точки роста.

Итог: маркетинг — это математика с элементами искусства

Если упростить: сначала ищите, что работает, потом делайте этого больше и лучше. Ошибка в последовательности — и вы потеряете не только деньги, но и время.

Как говорил Джек Уэлч, легендарный CEO General Electric:

«Если у вас нет конкурентного преимущества — не конкурируйте вовсе».

Попробуйте проанализировать, в каком режиме находитесь вы сейчас — поиск или масштабирование? Это поможет понять, куда направить усилия и бюджет.