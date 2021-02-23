ЕЭК разрешила называть молочный напиток «восстановленным молоком»

Сообщается, что производителям продукции из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов станет легче ее продавать.

Как сообщает официальный сайт Евразийской экономической комиссии, 13 февраля 2021 года вступили в силу изменения в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятые Решением Совета ЕЭК от 10 июля 2020 года №62.

До настоящего времени производители восстановленного молока, расфасованного в потребительскую упаковку, при подтверждении его соответствия и маркировке вынуждены были использовать не слишком привлекательное для потребителей наименование - «молочный напиток». Теперь вместо него появится термин «восстановленное молоко».

В соответствии с обновленным техрегламентом «восстановленное молоко» - это молочный продукт, расфасованный в потребительскую тару, или сырье для производства продуктов переработки молока, кроме питьевого, произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды. В документе также установлены требования по его идентификации и показателям безопасности, а также по соответствующей маркировке.

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