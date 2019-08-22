Белорусские молочники продолжают бороться за российский рынок

На фоне экспорта пальмового масла и статистики проверок Россельхознадзора претензии к качеству белорусской продукции выглядят неубедительно.

С 1 июля 2019 г. в соответствии с постановлением Кабинета министров России молочная продукция в стране продается по новым правилам. Согласно документу продукция без заменителей молочного жира специально выделяется визуально, что должно облегчить покупателям выбор нужных товаров. Кроме того, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты теперь размещаются в торговых залах так, чтобы их можно было отделить от других пищевых продуктов.

Это связано с тем, что российские производители молочной продукции все чаще заменяют жир животного происхождения дешевым растительным. Уже привычными стали «молоко» и «сыр» с содержанием пальмового масла. Правда, к названию такого товара добавляется слово «продукт». Т.е. не творог, а «творожный продукт», не молоко, а «молочный продукт». По данным Роспотребнадзора, только в 2017 г. продовольственных товаров со словом «продукт» в магазинах стало на 30% больше.

Россия продолжает наращивать импорт пальмового масла и его фракций. В январе-апреле 2019 г. он вырос примерно на 8% к аналогичному периоду 2018 г., а за апрель его ввоз в натуральном выражении увеличился более чем в 1,5 раза к прошлогоднему показателю. Это притом, что, по данным Росстата, в 2018-м страна импортировала свыше 1 млн т пальмового масла.

Недавно посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил в интервью информационному агентству ТАСС, что налицо – недобросовестное и предвзятое вытеснение наших производителей с российского рынка.





- К примеру, поставки белорусской «молочки» в 2018 г. по отношению к 2017-му сократились на 18,7%, или на 365 млн долл. По состоянию на 17 июня действуют ограничительные меры в отношении 62 молокоперерабатывающих предприятий, 10 мясокомбинатов и 30 частных мясоперерабатывающих предприятий, - подчеркнул посол.

В. Семашко также проинформировал, что, согласно отчету Россельхознадзора за 2018 г., из более чем 29 тыс. отобранных для контроля партий продукции животного происхождения и кормов не соответствовали качественному составу: в России - почти 4,5 тыс. партий (16% общего количества отобранных), во всех других государствах ЕАЭС, включая Беларусь, - 133 (5,7%), в третьих странах - 101 (4,9%).

Вероятно, в России тоже появляется понимание, что одними протекционистскими мерами проблему качества молочной продукции не решить. И в этом году ситуация с белорусским продовольственным экспортом начала улучшаться. По информации Белстата, в январе-апреле 2019 г. Беларусь поставила в РФ более 74,8 тыс. т молока и несгущенных сливок (-22,8% к аналогичному периоду 2018 г.) на сумму 70,7 млн долл. (-23,4%), сгущенных и сухих молока и сливок - 32,8 тыс. т (-20,7%) на сумму 71,63 млн долл. (-10,7%), пахты, йогурта, кефира - 41,2 тыс. т (+11,1%) на сумму 57,8 млн долл. (+15,2%), молочной сыворотки - 11,3 тыс. т (-50%) на сумму 9,8 млн долл. (-25,1%), сливочного масла - 21 тыс. т (+41%) на сумму 110,7 млн долл. (+53,1%), сыров и творога - 73 тыс. т (+23,7%) на сумму 286 млн долл. (+21%).

Полный текст статьи А. Алесина «Молочные реки и… пальмовые берега» опубликован в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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