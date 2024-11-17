МТС выступил официальным партнером конференции для маркетологов

В Минске при поддержке МТС прошла конференция по маркетингу, рекламе и аналитике Advertising Marketing Analytics Conference (AMACON). Мероприятие собрало более 300 представителей крупнейших белорусских компаний и начинающих специалистов из разных сфер.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и мнениями специалистов с разным бэкграундом — экспертов рынка и тех, кто готов расти и развиваться в профессии.

Ключевыми темами в этот раз стали брендинг и позиционирование на рынке, продуктовый дизайн, применение сквозной аналитики и CJM. В рамках конференции спикеры поделились практическими кейсами и назвали работающие маркетинговые инструменты, которые позволят участникам внедрять новые решения в своей практике.

«МТС, как современная, технологичная и инновационная компания с развитыми подходами к реализации маркетинговой и PR-стратегии стремится стоять у истоков и быть двигателем бизнеса в стране. Поддерживая подобные инициативы, мы хотим объединять студентов, молодых специалистов и лидеров отрасли, помогая укоренять лучшие практики и масштабировать этот опыт на весь рынок», — рассказывает руководить группы по связям с общественностью компании МТС Мария Канасевич.

Чтобы укрепить эмоциональную связь между МТС и гостями конференции AMACON, компания подарила всем участникам уникальный аромат бренда «DigitalEssence: Мечтай, твори, созидай!».