Свежий рейтинг: топ-10 банков Беларуси в октябре по видимости сайтов

Инновационный digital-хаб Wunder Digital собрал результаты выдачи в поисковых системах, чтобы узнать, кто из банков провел лучшую работу по оптимизации сайта. Анализировали октябрьские позиции 23 банков в поисковиках Google и Яндекс. Два сайта оказались закрыты (Франсабанк и Абсолют банк), результаты исследования остальных вы увидите в формате сравнительных таблиц.

Порядок SEO-исследования

Методика анализа

Качественный анализ подразумевает совокупность упорядоченных действий. В SEO-анализе это:

Определение семантики. Сбор ключевых слов пользователей Беларуси о банковских услугах: информационные и коммерческие запросы. Выявление частотности каждого запроса. Для понимания ценности в выдаче поисковых систем. Кластеризация. Благодаря распределению ключевиков по тематикам специалисту легче оценить релевантность страниц сайта в дальнейшем анализе. Сравнение позиций в Google и Яндекс. Когда рабочий файл с запросами был готов, белорусские банки прошли оценку позиций по ключевым словам. Применение формулы видимости сайтов. Она учитывает и объединяет результат действий всех вышеописанных пунктов.

Общий рейтинг SEO-эффективности банков Беларуси вы найдете по ссылке. Ниже разберем результаты по отдельности.

Взвешенная (общая) видимость топ-10

С большим отрывом лидирует «Беларусбанк» – 83,98%. За ним уверенно закрепился «Альфа-Банк» со значением 52,90%. На третьем месте, с небольшим отрывом от нижних конкурентов, оказался «Белгазпромбанк» – 37,34%.

В июле на третьем месте был «Приорбанк» со значением 41,16%, сейчас же он спустился на пятое и потерял -6,9% в общей видимости. Кроме него позиции потеряли «Банк ВТБ» (-1,82%, -3 позиции), «Сбер Банк» (+0,38%, но -1 позиция в рейтинге).

Большой скачок сделал «Белагропромбанк»: с восьмого места в июле (23,52%) до четвертого в октябре (+12,34%). «Банк Дабрабыт» добавил +4,53% видимости, но смог подняться только на одну ступеньку выше.

«МТБанк» и «БелВЭБ» сохранили показатели.

Топ-10: общая видимость

Видимость сайтов в Google

Тот же топ-3: «Беларусбанк» – 87,77% (+0,3% за три месяца), «Альфа-Банк» – 52,91% (+4,6%), «Белгазпромбанк» – 42,40% (-3,8).

«Белагропромбанк» поднялся с 5 на 4 место, но стоит обратить внимание на прирост видимости +13,29% – значительный результат! «Банк Дабрабыт» прибавил +4,71% и +4 позиции в рейтинге, «Банк ВТБ» – +1,62%, что подняло его на 8 позицию. Ниже топ-5 в рейтинге значения близкие, поэтому даже небольшие изменения приносят положительную динамику.

«Приорбанк» сместился на одну позицию ниже, потеряв 9,01%, «МТБанк» – на три с показателем -4%.

«Белинвестбанк» – новенький в топ-10.

Топ-10: видимость Google

Видимость сайтов в Яндекс

Первые два банка те же: «Беларусбанк» – 75,56% (+6,24%), «Альфа-Банк» – 52,88% (-1,96%). Третьим стал «Приорбанк» – 43,41% (-1,98%).

А что у других банков топа? «Банк ВТБ» потерял почти 10% видимости. «Сбер Банк» увеличил показатель на треть (+11,24%), «МТБанк» – +9,7%, «Банк Дабрабыт» – +4,13, при этом стал замыкающим в рейтинге.

Топ-10: видимость Яндекс

Выводы

Лидерами в органическом поиске являются «Беларусбанк», «Альфа-Банк», «Белгазпромбанк».

Основной трафик в Беларуси приходится на Google, поэтому на позиции по показателю взвешенной видимости Google влияет в разы сильнее, чем Яндекс.

Специалисты отдела SEO рекомендуют банкам с видимостью ниже 10% пересмотреть текущую оптимизацию, внедрить более эффективные методы и инструменты. Ведь позиции влияют не только на трафик, но и на имидж организации.