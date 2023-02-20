Российская Helix все-таки купила сеть лабораторий «Синэво»

Осенью, вскоре после того, как шведский собственник заявил о продаже белорусского бизнеса, правительство заблокировало сделку, включив компанию в перечень активов, запрещенных к продаже. Но теперь ее в этом перечне нет.

В компании «Синэво» официально подтвердили, что белорусская сеть медицинских лабораторий стала частью российской группы компаний Helix. Таким образом, информация российских СМИ о том, что сделка успешно завершилась, оказалась правдой, хотя как именно это произошло - не совсем понятно. «Синэво» - единственная частная лаборатория в Беларуси, которая имеет право проводить микробиологические исследования. В составе сети - 58 лабораторных пунктов в 23 городах и в Минске. Сообщается, что вскоре все они перейдут под бренд Helix, хотя некоторое время сеть будет работать одновременно под двумя брендами.

Еще осенью шведский собственник белорусской компании - Международный медицинский холдинг Medicover - заявил о достигнутом соглашении по продаже своего бизнеса в Беларуси за 14,5 млн евро и о том, что сделка должна быть закрыта до конца 2022 года. О покупателе не сообщалось, но в СМИ просочилась информация, что речь идет о российской лабораторной службе «Хеликс», которой принадлежит более 600 диагностических центров и лабораторных пунктов в 200 городах России и Казахстане. За 2021 год выручка компании составила 16,1 млрд росс. рублей, а чистая прибыль - 1,69 млрд.

Однако, белорусское правительство вскоре внесло активы Medicover в перечень юридических лиц Республики Беларусь, иностранные участники (акционеры) которых, являются резидентами «государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц». Напомним, что этот документ вводит запрет на отчуждение принадлежащих таким собственникам долей (акций) в уставных фондах белорусских предприятий.

В версии перечня, утвержденного постановлением Совмина №782 от 16 ноября 2022 г. СООО «Синэво» еще было, а в обновленном документе, который был утвержден 23 января, компании уже нет. Так что очевидно договаривающимся сторонам удалось каким-то образом убедить власти в целесообразности сделки. Правда, ее сумма остается неизвестной, поскольку можно предположить, что проблемы с продажей могли значительно сбить цену на принадлежащий шведскому инвестору актив.

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