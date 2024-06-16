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Клиенты ВТБ смогут посещать бизнес-залы аэропортов и вокзалов по программе лояльности

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Клиенты ВТБ смогут посещать бизнес-залы аэропортов и вокзалов по программе лояльности

ВТБ (Беларусь) предоставил пользователям всех платежных и зарплатных карт банка доступ в 650 бизнес-залов международных аэропортов и российских железнодорожных вокзалов. Получить пропуск в премиальные зоны можно за бонусные баллы по программе лояльности BonusBOX.

Обменять баллы на сертификат можно в интернет-банке и приложении VTB mBank для Android, перейдя в соответствующий раздел программы лояльности BonusBOX. После активации сертификата пользователь получает персональный QR-код, которым можно воспользоваться в любое время. В бизнес-залах клиентам доступны премиум-зоны отдыха, заведения с системой «шведский стол» и другие услуги для работы и развлечений.

«Этой зимой мы запустили сервис посещений бизнес-залов по QR-коду для владельцев наших премиальных продуктов. В сезон отпусков открываем доступ в зоны отдыха всем, кто активно пользуется платежными и зарплатными картами банка. Обменивая бонусы на сертификат, клиенты в ожидании рейса смогут пользоваться инфраструктурой премиальных зон и путешествовать с комфортом», – комментирует начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Оформить карту ВТБ (Беларусь) можно за один визит в офис или в онлайн-сервисах банка с быстрой регистрацией новых клиентов и доставкой на дом. Кроме привычных опций, пользователи получают бонусы за покупки в рамках программы лояльности BonusBOX, которые можно перевести в кешбэк на карту, благотворительный платеж, обменять на сертификат у партнеров или скидку на банковские услуги.

 

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