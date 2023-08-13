Квартиру на Цнянке можно будет построить на эксклюзивных условиях кредитования от МТБанка

МТБанк предоставит эксклюзивные условия ипотечного финансирования по долевому строительству нового ЖК «Северный берег» на Цнянке.

У белорусов появится возможность оформить ипотеку на долевое строительство в новом ЖК «Северный берег» в районе Цнянского водохранилища в Минске на уникальных условиях. МТБанк стал эксклюзивным финансовым партнером застройщика из ОАЭ, который анонсировал строительство жилого комплекса, в несколько раз превосходящего по масштабам «Минск-Мир».

Снижение ставок на кредитном рынке привело к повышенному спросу со стороны населения на привлечение заемных средств и на приобретение жилья в Минске. Именно в это время МТБанк анонсирует эксклюзивные условия ипотечного кредитования на покупку недвижимости в ЖК «Северный берег» с льготной ставкой 0,001% в первый год, суммой до 250 000 белорусских рублей и сроком до 30 лет, что делает кредит одним из самых доступных на рынке.

30 июля дан старт продаж квартир в комплексе «Северный берег». Девелопер из ОАЭ дебютировал на белорусском рынке с масштабным проектом и предполагает строительство объектов от района улицы Орловской до Новинок. Его инвестор – основатель компании Emaar Properties Мохамед Али Рашед Алаббар.

North Waterfront – это проект «умного города» и принципиально новый взгляд на жилой комплекс. Расположен на берегу реки и окружен природой. Идея опирается на историю окрестностей и сочетает в себе традиции и инновации. Строительство первых домов вместе с парковым комплексом развернулось на берегу столичной Цнянки.



– Мало построить современное качественное жилье, важно наполнить его смыслом, предложить людям что-то большее, чем просто стены, при этом сделать его доступным. Именно поэтому МТБанк стал первым финансовым партнером нового ЖК «Северный берег» и предложил особые условия тем, кто планирует начать там долевое строительство, – рассказал Игорь Макеев, директор по розничному бизнесу МТБанка.

Особенности ипотечной программы МТБанка – срок, процентная ставка и сумма. Есть возможность строить квартиру сейчас, а платежи распределить на 30 лет. Первый год кредитования действует льготная ставка 0,001%, далее банк предлагает 13,5% годовых. На таких условиях клиент может получить до 250 000 рублей. Расширены и возможности для заявителей и поручителей: кроме стандартных правил, заявителем может стать гражданин РБ, проживающий на территории Беларуси, имеющий постоянный источник дохода за пределами РБ (за исключением стран, определенных Постановлением Совета министров РБ от 6 апреля 2022 г. №209).

Для удобства клиентов в день старта продаж прямо в офисе застройщика открылось удаленное рабочее место, где специалисты МТБанка смогут оперативно отвечать на вопросы клиентов и принимать документы для оформления ипотеки.